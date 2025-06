Ufficiale, Vanoli e il Torino si dicono addio: pronto Baroni

Dopo una sola stagione le strade di Paolo Vanoli e del Torino si separano. Uno scenario divenuto chiaro negli ultimi giorni che ora è diventato anche ufficiale.

«Il Torino Football Club e il tecnico Paolo Vanoli non proseguiranno insieme nel prossimo campionato. La Società desidera ringraziare Vanoli e il suo gruppo di lavoro per l’impegno e la dedizione dimostrati in questa stagione in granata e augura loro il meglio nel prossimo futuro», questo il comunicato apparso sul sito ufficiale della società granata nella mattinata odierna.

Ora, la società di Urbano Cairo è alla ricerca di una nuova guida tecnica con tutte le indiscrezioni che portano a Marco Baroni, appena separatosi dalla Lazio con cui ha chiuso il campionato fuori dalla zona europea ma ha condotto una buona campagna europea in Europa League, uscendo però ai rigori ai quarti di finale contro i norvegesi del Bodo Glimt.