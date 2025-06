Ufficiale, Marco Baroni è il nuovo allenatore del Torino: contratto biennale per l'ex Lazio

Dopo aver annunciato la separazione da Paolo Vanoli, il Torino annuncia il suo nuovo allenatore. E come era emerso negli ultimi giorni, la scelta dal patron Urbano Cairo è ricaduta su Marco Baroni, che ha appena dato l’addio alla Lazio.

«Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal primo luglio 2025 la guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata a Marco Baroni. L’allenatore ha firmato un contratto biennale», si legge sul sito ufficiale del club granata con l’ex tecnico della Lazio che quindi ha un accordo sia per la stagione 2025/26 che per la 2026/27.

«Marco Baroni è nato l’11 settembre 1963 a Firenze. Ex calciatore, di ruolo difensore, ha debuttato nel calcio professionistico con la Fiorentina, in Serie A, nella stagione 1981-1982, prima tappa di una lunga carriera, conclusa nel 2000, impreziosita da uno Scudetto e da una Supercoppa italiana con il Napoli. Come allenatore vanta 25 anni di professione, con un’esperienza maturata a partire dalla Rondinella (passando dal ruolo di calciatore a quello di tecnico) sino alla stagione appena conclusa con la Lazio. Tra i risultati ottenuti spiccano, tra gli altri, la vittoria dei playoff di Serie B con il Benevento nella stagione 2016/17, traguardo storico perché per la prima volta ha aperto le porte della serie A al Club sannita. E poi nella stagione 2021-22 la promozione in A con il Lecce, vincendo il campionato cadetto. Il Presidente Urbano Cairo accoglie Marco Baroni con il più cordiale: “Benvenuto al Torino! Buon lavoro e Sempre Forza Toro!», conclude la nota ufficiale del Torino.