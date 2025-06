Dietrofront Tognozzi: niente Juventus, andrà all’Arsenal con Andrea Berta 

Matteo Tognozzi non tornerà alla Juventus. L’ormai ex Direttore sportivo del Granada – che vanta già un passato nel club bianconero – sembrava in procinto di tornare in società con il ruolo di capo scout, per affiancarsi a Giorgio Chiellini e al nuovo Direttore sportivo (si fa con insistenza il nome di Frederic Massara), ma così non sarà.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il dirigente sarebbe in trattative avanzate con l’Arsenal e si unirà prossimamente al club londinese. Nel dettaglio, Tognozzi entrerà a fare parte del gruppo di lavoro del Direttore sportivo dei Gunners, l’italiano Andrea Berta (arrivato dopo una lunga esperienza all’Atletico Madrid).

La Juventus dovrà così muoversi su altri profili per rinforzare l’organigramma societario, dopo avere ufficializzato l’arrivo del francese Damien Comolli e l’addio di Cristiano Giuntoli. Da capire anche quale sarà il futuro allenatore, con la conferma di Igor Tudor che si è fatta più probabile dopo i “no” di Antonio Conte e di Gian Piero Gasperini.