La Serie A ufficializza le date del campionato 2025/26: via nel weekend del 24 agosto

Le date Serie A 2025 2026 sono state ufficialmente svelate oggi dalla Lega Serie A. Poche settimane dopo la fine del campionato 2024/25, infatti, la Serie A è già proiettata verso la prossima stagione, in attesa del sorteggio del calendario che andrà in scena domani nel corso del Festival della Serie A che si svolgerà a Parma.

Date Serie A 2025 2026: quando inizia e quando finisce il campionato

Inizio campionato: domenica 24 agosto 2025

domenica 24 agosto 2025 Fine campionato: domenica 24 maggio 2026

Turni infrasettimanali

Mercoledì 29 ottobre 2025

Martedì 6 gennaio 2026

Soste per le Nazionali

Domenica 7 settembre 2025

Domenica 12 ottobre 2025

Domenica 16 novembre 2025

Domenica 29 marzo 2026

Queste le date della Serie A 2025 2026 che sono quindi state ufficializzate dalla Lega Serie A oggi. In particolare, rispetto alla annata 2024/25, cresce il numero dei turni infrasettimanali, che passano da uno a due. Restano le quattro soste per le nazionali, che invece scompariranno a partire dalla prossima stagione con il raggruppamento in un’unica sosta da tre settimane delle attuali due soste di settembre e ottobre.