Quanto guadagna Sinner? Tra campo e sponsor, le entrate dello sportivo italiano più pagato del 2024

Sinner si è preso la scena. Il 2024 di Jannik è stato caratterizzato da una parabola di crescita che nessuno poteva immaginarsi, una scalata senza freni fino alla vetta del tennis mondale.

Partito col botto con la vittoria del suo primo Grande Slam, gli Australian Open, di cui punta a difendere il titolo nell’edizione alle porte, Sinner ha mostrato in stagione una continuità invidiabile e un’esperienza da veterano nonostante la giovane età.

Complessivamente sono arrivati nove titoli – escludendo il Six King Slam – tra cui oltre al Major australiano spiccano gli US Open e la Coppa Davis, con l’Italia campione in carica che è riuscita a confermarsi trainata dal duo Sinner-Berrettini.