Il finale di stagione deciso alla 38esima giornata ha fatto bene alla Serie A e agli ascolti di DAZN, la piattaforma di sport in streaming che detiene i diritti di tutte le partite di campionato (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky) fino al termine della stagione 2028/29.

Se la 37esima giornata giocata solamente su due slot orari è stata fortemente penalizzata dalla trasmissione di nove partite allo stesso orario, la 38esima giornata ha visto una contemporaneità più “spalmata”, su tre diversi slot orari, con l’assegnazione dello scudetto al Napoli andata in scena venerdì sera sulla piattaforma di live streaming sportivo.

L’ultimo turno ha fatto registrare oltre 3,9 milioni di spettatori per le sfide trasmesse su DAZN, un numero sicuramente ridotto rispetto ai turni più frammentati della stagione, ma di alto livello se guardiamo agli ascolti che generalmente si registrano per l’ultima giornata di campionato.

Guardando solamente a DAZN, quelli del weekend appena trascorso sono stati gli ascolti più alti dalla stagione 2022/23 – circa un milione in più –, battendo di gran lunga le ultime giornate di quel campionato (giocata su cinque slot orari, con ascolti per quasi 3 milioni) e della stagione 2023/24 (giocata su sei slot orari, con circa 2,95 milioni).

La volata scudetto di venerdì con le sfide di Inter e Napoli trasmesse in contemporanea alle 20:45 ha infiammato il pubblico dei tifosi, totalizzando praticamente 2 milioni (1.950.889), con gli ascolti in pay tv che nel complesso – paragonati a quelli della prima serata seppur con alcune differenze da tener conto – si sono posizionati al terzo posto, di poco lontani da quelli di Canale 5 (2,3 milioni e 14,9%) e Rai 1 (2,1 milioni e 14,2%%). Ma il dato più rilevante è la tenuta complessiva del finale di stagione (sui turni dal 29 al 38). Nonostante la progressiva riduzione degli slot per esigenze legate a coppe europee e il nuovo sistema di co-esclusive molto diverso, il campionato aperto fino all’ultimo secondo ha permesso di compensare gli ascolti, portando la media a quota 4,74 milioni. Il dato è leggermente superiore a quello della scorsa stagione (sempre intorno ai 4,74 milioni) e maggiore di quello della stagione 2022/23 (4,58 milioni).