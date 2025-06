Real Madrid, richiesti quattro anni di carcere per Asencio: ha diffuso un video pornografico di una minorenne

Il giovane difensore del Real Madrid, Raul Asencio, rischia di fronteggiare un processo penale per condivisione di un video che riprendeva un rapporto sessuale consenziente fra tre suoi ex compagni delle giovanili e due ragazze, di cui una minorenne.

Per Asencio, che è indagato solamente per la condivisione del video senza autorizzazione, sono stati chiesti dai legali della ragazza minorenne quattro anni di carcere e una multa da 58mila euro. La richiesta economica si articola in 27.000 euro per danni temporanei, 21.000 per conseguenze psicologiche e stress post-traumatico, e 10.000 per danno morale.

L’episodio sotto indagine si è verificato nell’estate del 2023 in un locale sulla spiaggia di Gran Canaria. Da parte loro Andres Garcia, Ferran Ruiz e Juan Rodríguez sono sotto indagine per rivelazione di segreti, consistente nella registrazione di un video sessuale senza permesso, con l’aggravante della diffusione, e anche un reato di pornografia infantile, poiché nel video appare una minore. Per i tre l’accusa ha richiesto una pena di quattro anni e 10 mesi di carcere ciascuno.

Secondo le ricostruzioni, Asencio non è presente in nessun modo nel video non avendo partecipato al rapporto sessuale, definito consensuale fra le parti, che i suoi tre compagni dell’epoca hanno avuto con le due ragazze coinvolte, ma è accusato di un reato di rivelazione di segreti in concorso con un altro di pornografia infantile, poiché avrebbe ricevuto il video e lo avrebbe mostrato a una terza persona pur essendo consapevole di tre elementi: che era stato registrato senza permesso, che le ragazze avevano chiesto che venisse cancellato e che una delle due era minorenne.

Inoltre, i legali della ragazza maggiorenne hanno già fatto sapere che presenteranno a loro volta una richiesta di pena identica a quella presentata dall’altra ragazza coinvolta che era minorenne all’epoca dei fatti. A entrambe le vittime è stato diagnosticato stress post-traumatico e altre conseguenze associate alla diffusione non consensuale delle immagini. Il documento giustifica la somma richiesta come risarcimento sottolineando che Raul Asencio «è un calciatore del Real Madrid in Prima Divisione spagnola».

Sebbene questo dato possa sembrare irrilevante nella valutazione del danno subito, si sottolinea che in realtà ha contribuito a una doppia vittimizzazione della giovane coinvolta. Ciò è dovuto al fatto che il caso, già mediatico fin dalle prime fasi dell’indagine, ha acquisito ancora maggiore notorietà man mano che Asencio avanzava nella sua carriera professionale, amplificando così l’impatto sulla vittima.