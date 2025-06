La posta in palio è altissima e l’ultimo biglietto per la promozione in Serie B se lo giocano due squadre che, nel recente passato sono già state grandi protagoniste del campionato cadetto, prima di scivolare in Serie C.

Ora, però, per Ternana e Pescara, l’opportunità di tornare: entrambe provenienti dal Girone B, infatti, saranno umbri e abruzzesi a disputare la finale dei playoff che, tra lunedì 2 e sabato 7 giugno sceglierà l’ultima reginetta del ballo.

Partendo dalla seconda posizione termine della stagione regolare i rossoverdi di Liverani hanno eliminato in semifinale il Vicenza (3-1 al Libero Liberati di Terni) mentre ai biancazzurri, allenati da Silvio Baldini, è bastato un pari interno, 1-1, per blindare la qualificazione dopo il 4-1 sul campo del Cerignola.

Ternana Pescara dove vederla – Doppio appuntamento in chiaro

Entrambe le partite sono in programma alle 21.15, andata in Umbria ritorno all’Adriatico, e saranno trasmesse in tutto il mondo. Oltre che su Rai 2, infatti, immagini e commento – telecronaca di Giuseppe Galati e Roberto Rambaudi, presentazione e bordo campo di Massimo Proietto – saranno visibili anche, grazie a Rai Italia, in tutto il mondo.

Nello specifico, la gara di andata andrà in onda in diretta in America del Nord, America del Sud, Australia e Asia e in differita, alle 23.00, in Europa e Africa, mentre la gara di ritorno sarà live in tutti i continenti. Al termine della gara di ritorno, poi, verrà assegnato anche il Trofeo Mario Facco, intitolato alla memoria dell’ex difensore della Lazio, e storico commentatore Rai per la Serie C, destinato all’autore del gol più bello del torneo, votato dai talent di Rai Sport.

Ternana Pescara dove vederla – Le sfide su Sky

Non soltanto in chiaro. I due match saranno visibili anche su Sky e sulla piattaforma streaming NOW. Questa sera, lunedì 2 giugno, alle 21.15, il match di andata al Libero Liberati di Terni su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre il ritorno è fissato per sabato 7 giugno alla stessa ora. Il match dell’Adriatico di Pescara, decisivo per la promozione in Serie B, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e su NOW.