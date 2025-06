Inizia lo spettacolo: si alza il sipario sulla prima edizione del Milano Film Fest

Sarà l’incontro “Che cos’è il cinema” con Gianni Canova, Claudio Santamaria e Manuel Agnelli, il format a cura di Andrea Chimento, ad inaugurare la prima edizione del Milano Film Fest il 3 giugno al Piccolo Teatro alle 18.30 (ingresso gratuito). Il festival fino a domenica 8 giugno accenderà i riflettori in sala e in diversi luoghi della città offrendo un palinsesto ricco e variegato composto da proiezioni – con oltre 110 titoli internazionali in programma, eventi speciali, incontri, masterclass e appuntamenti musicali.

Alle 21.30 il programma cinema sarà inaugurato dalla prima italiana di June & John, opera firmata dal regista francese di fama internazionale Luc Besson, girata interamente con un iPhone (i biglietti: https://www.milanofilmfest.it/film/june-john/). Il film ci catapulta a Los Angeles: un impiegato dalla vita ordinaria e ripetitiva, John (Luke Stanton Eddy), vede la sua esistenza letteralmente stravolta dal folgorante, quanto fugace, incontro in metropolitana con l’eccentrica June (Matilda Price). L’inizio della loro rocambolesca relazione coincide con un folle viaggio in auto dalle conseguenze inaspettate: sarà un viaggio dal tocco surreale che parte dall’anaffettività metropolitana e arriva al cuore dell’America selvaggia, in cui gli outsiders trovano la loro dimensione autentica. Alle 20.30 sul sagrato del Piccolo Teatro l’inizio della programmazione musicale, curato da Manuel Agnelli e dal suo laboratorio Germi, autori della rassegna Carne Fresca, Suoni dal Futuro, con la performance di Dirty Noise e Palea.

L’apertura all’Anteo Palazzo del Cinema sarà invece dedicata ai corti delle scuole e università partner dell’Academy del Milano Film Fest (alle ore 10). E poi, iniziano subito in giornata le proiezioni dei primi titoli dei concorsi internazionali dei lungometraggi, con le proiezioni di Some Nights I Feel Like Waking di Petersen Vargas (Filippine, Singapore, Italia, 2024) alle 16, e Les Arènes di Camille Perton (Francia, 2025), presente in sala a introdurre il film, alle 19. Sempre al cinema Anteo anche i cortometraggi (alle 14 e alle 18) con C’è da comprare il latte di Pierfrancesco Bigazzi (Italia, 2025), Home Sweet Home di Tiffany Deleuze (Belgio, 2025), Double or Nothing di Tokay (Svizzera, 2025), Mon Fils di Romain e Thibault Lafargue (Francia, 2024) e Rochelle di Tom Furniss (Nuova Zelanda, 2024).

A chiudere la prima giornata cinematografica, ci sarà la proiezione evento speciale Alba ad Ovest (Italia, 2025) di Frankie Caradonna con ospite la band Casino Royale (all’Anteo, ore 20.30), esperienza visiva e musicale in cui sei destini si intrecciano alla ricerca di uno squarcio nell’oscurità, e a seguire alle 21.30 il lungometraggio fuori concorso della sezione “Controcampo” bluish di Milena Czernovsky e Lilith Kraxner (Austria, 2024), storia di Errol e Sasha, nel tentativo di ricomporre i frammenti delle loro quotidianità, tra persone, storie e luoghi.

Dal centro a tutti i quartieri di Milano: al via anche a Scintille, l’iniziativa speciale che si propone di fare uscire il cinema dalle sale portando i film nelle strade e nelle piazze della città. Il progetto prevede 18 proiezioni all’aperto, due per ciascuno dei nove municipi di Milano, distribuite nel corso della settimana del festival. Ogni appuntamento sarà a ingresso gratuito, dalle 21.30: si inizia in Piazza Selinunte con Prendi il volo di Benjamin Renner e Guylo Homsy, nel Cortile ERP di MM in via Scaldasole con Margini di Niccolò Falsetti, al NAMA – Anfiteatro Martesana con Belfast di Kenneth Branagh e allo Spazio Micrò con La crociata di Louis Garrel.

INDUSTRY

Ad apertura dei lavori, martedì 3 giugno (ore 10 all’Anteo) verrà presentato “Verso un distretto dell’audiovisivo e delle industrie narrative a Milano“, uno studio realizzato in collaborazione con Fondazione Cariplo da Università Cattolica ALMED, Civica Scuola Luchino Visconti e Fondazione Milano Film Fest, presentato tra gli altri da Andrea Rebaglio, Armando Fumagalli e Minnie Ferrara.

Di seguito, tutto il programma di martedì 3 giugno:

Piccolo Teatro

Ore 18.30 Che cos’è il cinema: Andrea Chimento intervista il critico Gianni Canova con Claudio Santamaria e Manuel Agnelli

Ore 20. 30 Carne Fresca, Suoni dal Futuro (sagrato del Piccolo Teatro): Esibizione di Dirty Noise e Palea

Ore 21.30 Film d’apertura: June & John di Luc Besson (USA, 2025)

Cinema Anteo

Ore 10.00 Verso un distretto dell’audiovisivo e delle industrie narrative a Milano: uno studio di fattibilità Fondazione Cariplo ha commissionato a Università Cattolica, Civica Scuola Luchino Visconti e alla neonata Fondazione Milano Film Fest, uno studio sul sistema produttivo milanese e lombardo dell’audiovisivo, con una particolare attenzione alla parte scripted (cinema e serie TV, ivi compresa la produzione di animazione) con l’obiettivo di identificare una serie di azioni concrete per agire su snodi importanti di queste filiere, in modo da migliorare la capacità competitiva delle imprese di produzione milanesi e lombarde. Relatori: Andrea Rebaglio (Fondazione Cariplo), Mariagrazia Fanchi (Lombardia Film Commission), Minnie Ferrara (Civica Scuola Luchino Visconti), Armando Fumagalli (Università Cattolica ALMED), Evelina Poggi (Cartoon Italia), Guido Casali (Fondazione Milano film Fest)

Academy Shorts (ingresso gratuito)

Ore 14.00 Concorso cortometraggi: C’è da comprare il latte di Pierfrancesco Bigazzi (Italia, 2025), Home Sweet Home di Tiffany Deleuze (Belgio, 2025), Double or Nothing di Tokay (Svizzera, 2025), Mon Fils di Romain e Thibault Lafargue (Francia, 2024) e Rochelle di Tom Furniss (Nuova Zelanda, 2024)

Ore 16.00 Concorso lungometraggi: Some Nights I Feel Like Waking di Petersen Vargas (Filippine, Singapore, Italia, 2024)

Concorso corti by VERTIGO

Ore 18.00 Corti live action da Oscar®

Ore 19.00 Concorso lungometraggi: Les Arènes di Camille Perton (Francia, 2025) – Ospite in sala la regista

Ore 20.30 Evento speciale: Alba ad Ovest di Frankie Caradonna (Italia, 2025) – Ospiti in sala il regista e la band Casino Royale

Ore 21.30 Fuori concorso “Controcampo”: bluish di Milena Czernovsky e Lilith Kraxner (Austria, 2024)

Corti animazione da Oscar®



Scintille – tutti gli eventi iniziano alle ore 21.30