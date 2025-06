Torna su Sky e in streaming su NOW uno degli appuntamenti più attesi dell’estate di Sky Sport. Da questa sera, lunedì 2 giugno è tempo di “Calciomercato – L’Originale”, il programma condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna, che racconterà le trattative del mercato estivo da alcune delle più iconiche località estive italiane.

Sera dopo sera, opinioni, ospiti e musica saranno gli ingredienti perfetti per la nuova edizione on tour del programma, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno.

Sky Calciomercato L’Originale – Le tappe del tour

Saranno 9 le splendide località che ospiteranno i racconti delle trattative di mercato, con l’inimitabile format ricco di notizie e al tempo stesso leggero e spensierato:

Olbia, San Pantaleo (2-6 giugno)

Golfo Aranci (9-13 giugno)

Gorizia, Capitale Europea della Cultura 2025 (16-20 giugno)

Alassio (23-27 giugno)

Ostia-Lido di Roma (30 giugno-4 luglio)

Fano (7-11 luglio)

Reggio Calabria (14-18 luglio)

Val di Sole-Trentino (18-22 agosto)

Siracusa (25-29 agosto)

Alessandro Bonan sarà ancora una volta alla conduzione del programma, che durante la torunée ospiterà giornalisti e talent di Sky Sport e personaggi legati al territorio e al panorama sportivo nazionale. Aggiornamenti continui grazie ai contributi live degli inviati della squadra mercato di Sky Sport, con Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti sempre in prima linea con le ultime dai luoghi caldi del mercato estivo. Occhi sempre aperti sui contenuti provenienti da web e social, con Fayna pronto svelare ogni tipo di curiosità.

Come sempre, non solo notizie, perché la musica è uno dei pilastri di Calciomercato – L’Originale, a partire dalla nuova canzone, “Fino alla fine del mare” che, come un tormentone, introdurrà ogni giorno il dibattito e le notizie. Scritta e interpretata da Alessandro Bonan, con l’arrangiamento di Leonardo Lagorio, la canzone riporta immediatamente nella dimensione del viaggio in nave, nel più autentico spirito estivo che caratterizza il programma, con la serenità tipica delle giornate della bella stagione e l’atmosfera rilassata che accompagnerà il trio, i loro ospiti e le notizie di mercato durante il viaggio attraverso l’Italia.

Sky Calciomercato L’Originale – Il podcast

Riparte dal 3 giugno anche “Buongiorno Calciomercato”, il podcast quotidiano di Gianluca Di Marzio: ogni mattina dopo L’Originale, il tempo di un caffè per scoprire le ultime notizie di calciomercato e tutto quello che succederà durante la giornata. “Buongiorno Calciomercato” è un podcast esclusivo disponibile dalle prime ore del mattino su Sky Sport Insider per tutti gli abbonati.