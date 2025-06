Seattle Sounders, calciatori contro la MLS: chiesti più soldi dal Mondiale per Club

Una protesta particolare, in vista del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre, la cui prima edizione si terrà da metà giugno negli Stati Uniti d’America. I calciatori del Seattle Sounders – club di MLS che prenderà parte al torneo – hanno indossato delle magliette durante il riscaldamento prima della partita contro il Minnesota United di domenica con la scritta “Club World Ca$h Grab”, in segno di protesta per il modo in cui vengono distribuiti i bonus per la partecipazione al torneo.

Successivamente, la MLS Players Association ha rilasciato una dichiarazione esprimendo solidarietà con i giocatori dei Sounders che, secondo quanto affermato nella nota, «hanno richiesto una quota equa del montepremi della FIFA Club World Cup».

«Il nuovo torneo della FIFA si aggiunge al carico di lavoro sempre crescente dei giocatori, senza considerazione per il loro benessere fisico», si legge nella dichiarazione, che evidenzia anche come la FIFA pagherà alle squadre della MLS ingenti somme (circa 9,5 milioni di dollari) per partecipare al torneo.

«Nonostante questa entrata straordinaria, la lega si è rifiutata di destinare una percentuale equa di tali fondi direttamente ai giocatori». Oltre ai 9,5 milioni di dollari previsti per la partecipazione al torneo, i club guadagnano ulteriori somme in base ai risultati ottenuti nelle partite, attingendo da un montepremi FIFA di circa 475 milioni di dollari. Tuttavia, l’attuale contratto collettivo della MLS tra la lega e i giocatori stabilisce che questi ultimi possano ricevere solo il 50% dei bonus provenienti da tornei esterni, con un tetto massimo di 1 milione di dollari per l’intera squadra.

Di fatto, questo comporta una divisione iniziale 90/10 del montepremi, con la possibilità che il rapporto peggiori se le squadre della MLS avanzeranno nella competizione. La MLSPA ha dichiarato nel suo comunicato che i giocatori hanno cercato di incontrare la MLS per modificare l’accordo, ma che la lega «non ha presentato una proposta ragionevole».

La FIFA, da parte sua, non ha regole su come le squadre debbano distribuire il montepremi tra dirigenti, giocatori e altri soggetti coinvolti. Il Mondiale per Club vedrà la partecipazione di tre squadre della MLS: l’Inter Miami, selezionata da Fifa per decisione del presidente Gianni Infantino, i Sounders e ora il Los Angeles FC, qualificatosi tramite uno spareggio.