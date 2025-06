Luis Henrique è dell’Inter: l'impatto dell'operazione a bilancio

Luis Henrique è pronto a diventare un giocatore dell’Inter. L’esterno brasiliano è atterrato infatti poco fa all’aeroporto di Malpensa, spostandosi poi a Milano dove sosterrà le visite mediche prima della firma sul contratto: il giocatore classe 2001 arriva dall’Olympique Marsiglia, e partirà con la squadra per il Mondiale per Club. “È un sogno? Certo. Sono felice”, le sue parole all’arrivo a Malpensa.

Chiamato a offrire un’alternativa sulla corsia destra a Denzel Dumfries, Luis Henrique arriva all’Inter dopo una stagione positiva all’Olympique Marsiglia. Il brasiliano ha collezionato 35 presenze complessive tra Ligue 1 e Coupe de France, mettendo a referto 9 gol e 10 assist.

Punto fermo nello scacchiere di Roberto De Zerbi, è stato il terzo calciatore di movimento più utilizzato dell’intera rosa, con oltre 2.800 minuti disputati, alle spalle dei soli Greenwood e Højbjerg. Oggi il suo arrivo a Milano: il brasiliano potrebbe aggregarsi al gruppo nerazzurro già nei prossimi giorni, in tempo per preparare il debutto dell’Inter al Mondiale per Club, al via negli Stati Uniti da metà giugno.

Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, l’operazione si è conclusa sulla base di 23 milioni di euro di parte fissa, ai quali si aggiungono 2 milioni di bonus legati a obiettivi individuali e di squadra. Il calciatore firmerà un contratto di cinque anni, con uno stipendio pari a 2,5 milioni di euro netti a stagione. Ma come impatterà questa operazione sul bilancio del club? Quanto costerà ai nerazzurri l’acquisto di Luis Henrique?

Luis Henrique stipendio Inter – Le cifre dell’operazione

Come detto, il calciatore arriverà per 23 milioni di euro e firmerebbe – secondo le indiscrezioni – un contratto di cinque anni. Se così fosse, la quota ammortamento sarà pari a 4,6 milioni di euro circa, ovverosia il costo che l’Inter dovrà sostenere la prossima stagione.

A questa cifra si aggiungerà poi lo stipendio del calciatore, che dovrebbe ammontare come detto a 2,5 milioni netti a stagione (4,62 milioni di euro lordi). Se queste fossero le cifre esatte, il costo complessivo per il 2025/26 sarebbe pari così a 9,22 milioni di euro.