La pesante sconfitta dell’Inter per 5-0 nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain ha segnato profondamente l’ambiente nerazzurro, lasciando ferite soprattutto sul piano sportivo. Il ko di Monaco di Baviera, tuttavia, risulta meno impattante guardando al lato economico.

Per la prima volta da decenni, infatti, l’Inter potrebbe chiudere la stagione con il bilancio in utile, spinto da un fatturato record grazie agli incassi particolarmente rilevanti soprattutto dai diritti tv UEFA per il percorso fino alla finale di Champions. Il tutto in un contesto di bilancio che, a fronte di una situazione debitoria importante, ha visto un miglioramento nelle ultime stagioni dopo anni difficili.

