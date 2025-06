Ufficiale, Calvo lascia la Juventus e sbarca all’Aston Villa

Ora è ufficiale: Francesco Calvo lascia la Juventus e sbarca all’Aston Villa. Lo ha annunciato il club inglese, in una nota.

“V Sports e l’Aston Villa Football Club (AVFC) sono lieti di annunciare la nomina di Francesco Calvo come nuovo President of Business Operations del Club, incarico che assumerà a partire da luglio 2025”, si legge nella nota.

“Francesco arriva al Club dalla Juventus, dove ha ricoperto il ruolo di Managing Director Revenue & Institutional Relations. In questa posizione, è stato responsabile di tutte le fonti di ricavo e delle relazioni con i principali stakeholder istituzionali nel mondo del calcio, come FIFA, UEFA, ECA e Serie A. Francesco ha ricoperto diversi ruoli di leadership durante due periodi con la società bianconera, oltre a posizioni dirigenziali di rilievo al FC Barcellona e all’AS Roma”.

Francesco Calvo ha dichiarato: “È per me un grande onore entrare a far parte di questo Club in un momento così entusiasmante. Chiunque segua il calcio conosce la storia e la passione che circondano l’Aston Villa. Negli ultimi anni abbiamo visto come questi elementi abbiano iniziato a essere accompagnati da successi sul campo e da progressi fuori dal campo sotto la guida ambiziosa della proprietà di V Sports. Non vedo l’ora di lavorare con il Chairman, il Board, Unai Emery e tutti all’interno dell’Aston Villa per continuare a far crescere questa grande istituzione”

Nassef Sawiris, Executive Chairman dell’Aston Villa FC, ha commentato: “Siamo felici di dare il benvenuto a Francesco Calvo all’Aston Villa. Vanta un curriculum straordinario in alcuni dei più importanti club europei e porta con sé una grande esperienza. La nostra ambizione è che l’Aston Villa possa competere ai massimi livelli in tutto ciò che fa, sia dentro che fuori dal campo. Le competenze, le relazioni e l’esperienza di Francesco saranno fondamentali per trasformare questa ambizione in realtà.”