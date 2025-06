La Juventus ha annunciato nella serata di ieri l’ingresso in società di Damien Comolli, che, a partire dal prossimo 4 giugno 2025, farà parte del nuovo organigramma del club bianconero assumendo il ruolo di Direttore Generale, con riporto diretto al Chief Executive Officer Maurizio Scanavino.

Comolli è solamente uno dei tasselli di una più ampia rivoluzione societaria da parte della Juventus. Oltre all’ingresso del dirigente è previsto l’arrivo di un Direttore sportivo (si sono fatti i nomi di Diego Lopez dal Lens e dell’ex Milan e Rennes Frederic Massara), oltre all’addio di Cristiano Giuntoli, che lascerà dopo una sola stagione.

Chi è Comolli? Dall’esperienza inglese a Gerry Cardinale

Ma chi è Comolli? Leader di consolidata esperienza internazionale, Damien Comolli porta con sé un bagaglio importante di competenze tecniche, gestionali e strategiche, maturate in oltre trent’anni di esperienza ai vertici del calcio europeo.

Ha ricoperto ruoli chiave in club prestigiosi della Premier League inglese come Arsenal, Tottenham Hotspur, Liverpool, Fenerbahçe e, più recentemente, Tolosa (club di proprietà del fondo RedBird di Gerry Cardinale, che controlla il Milan), dove ha guidato il club alla promozione in Ligue 1 e alla vittoria della Coupe de France. Damien Comolli avrà la responsabilità dell’Area Sportiva maschile e delle Direzioni Marketing e Commerciale.

Con questa nomina, Juventus rafforza ulteriormente la propria struttura organizzativa, nell’ottica di un percorso di crescita mirato ad affrontare le nuove sfide con forte determinazione e rinnovata ambizione.

Chi è Comolli? I commenti di Scanavino e del nuovo dirigente

Queste le dichiarazioni del CEO Maurizio Scanavino: «Diamo il benvenuto e auguriamo buon lavoro a Damien Comolli. La sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali nel percorso di rafforzamento della Juventus».

Di seguito, le prime battute di Damien Comolli: «Sono felice e onorato di entrare a fare parte di una Società unica, per storia, identità e prospettive. Metterò a disposizione di Juventus la mia esperienza fin dal primo giorno con l’obiettivo di essere vincenti come deve essere la Juventus e come meritano i nostri tifosi».