Juve, nuovo ruolo per Chiellini: sarà il Direttore dell'area sportiva

La Juventus ha annunciato nella serata di ieri l’ingresso in società di Damien Comolli, che, a partire dal prossimo 4 giugno 2025, farà parte del nuovo organigramma del club bianconero assumendo il ruolo di Direttore Generale, con riporto diretto al Chief Executive Officer Maurizio Scanavino.

Comolli è solamente uno dei tasselli di una più ampia rivoluzione societaria da parte della Juventus. Oltre all’ingresso del dirigente è previsto l’arrivo di un Direttore sportivo (si sono fatti i nomi di Diego Lopez dal Lens e dell’ex Milan e Rennes Frederic Massara), oltre agli addii di Cristiano Giuntoli, che lascerà dopo una sola stagione, e di Francesco Calvo.

Chiellini nuovo ruolo – Di cosa si occuperà l’ex difensore bianconero

Contestualmente, la società bianconera ha sottolineato in una nota che a diretto riporto di Comolli «opererà Giorgio Chiellini, figura storica della Società che da sempre incarna i valori e lo spirito di Juventus, nel ruolo di Director of Football Strategy», si legge a proposito del ruolo dell’ex difensore bianconero.

Chiellini prenderà di fatto le redini di Francesco Calvo, che dovrebbe provare un’esperienza in Premier League, all’Aston Villa. In sostanza, il dirigente toscano sarà il primo riferimento per i componenti dell’area sportiva.