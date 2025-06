La Juventus è pronta a voltare pagina per il via della nuova stagione: dentro Damien Comolli (ormai ex presidente del Tolosa) e addio a Cristiano Giuntoli dopo una sola stagione. Il crisma dell’ufficialità di questo avvicendamento – spiega Tuttosport nella sua edizione odierna – non sarà soltanto una questione di forma ma anche di sostanza.

In tal senso si aspetta anche di conoscere con esattezza il ruolo che ricoprirà Giorgio Chiellini, destinato comunque ad assumere una posizione di prima fascia nella gestione. Dunque, in attesa del buongiorno a Comolli, è praticamente tutto pronto per l’addio a Cristiano Giuntoli. Come racconta il quotidiano, da parte del dirigente ci sarebbe la volontà di chiudere con una stretta di mano a stretto giro di posta.

Giuntoli risoluzione Juventus – Pronta una buonuscita

Giuntoli ha in mano un contratto per altri tre campionati con la Juventus ma si va verso una risoluzione consensuale tra le parti, molto probabilmente con la classica formula dell’incentivo all’esodo, la cosiddetta buonuscita. Per lui sarebbero pronte due opportunità in Premier League oltre che le sirene arabe.

Ma il dt non è destinato a essere l’unico dirigente a salutare in questo mese di giugno. Pronto alle dimissioni c’è Francesco Calvo, responsabile marketing e dell’area commerciale, oltre che uomo di rapporti con le istituzioni calcistiche. A metà luglio abbraccerà la nuova avventura nella Premier League per ricoprire un ruolo ancora più nevralgico all’Aston Villa.