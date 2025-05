Quando domani sera, sabato 31 maggio, la finale della UEFA Champions League prenderà il via allo stadio Münchner Fußballarena di Monaco, l’intera città sarà in fermento. La capitale bavarese, anche affettuosamente definita “la città più a nord d’Italia” e nota per la sua ospitalità, arte, cultura e gastronomia, offrirà intorno a PSG-Inter un’esperienza che andrà ben oltre i 90 minuti di gioco.

Basta una passeggiata nel centro storico per capire subito che Monaco è una città aperta al mondo, intrisa di un fascino italiano. Che si tratti della Chiesa dei Teatini con la sua facciata giallo brillante, progettata dall’architetto italiano Agostino Barelli, della chiesa Asamkirche nel cuore del centro storico o del Castello di Nymphenburg, un tempo residenza estiva dei Wittelsbach, tutti raccontano una storia italo-bavarese.

Nel quartiere Lehel o intorno alla piazza Odeonsplatz si possono ammirare capolavori architettonici che impreziosiscono lo skyline di Monaco con l’eleganza italiana. Chi volesse seguire le tracce della storia regale prima del calcio d’inizio, troverà qui un affascinante pezzo di storia cittadina di influenza italiana.

Oltre alle principali attrazioni turistiche, Monaco invita a lasciarsi trasportare. Che si tratti della Ludwigstraße dal fascino mediterraneo o di una passeggiata lungo il fiume Isar, la città qui si mostra particolarmente affascinante. Al Viktualienmarkt si rivela invece tutta la varietà culinaria monacense: dai dolci al vino, dalla birra alla Weißwurst, qui i visitatori di tutto il mondo e i monacensi trovano ciò che fa per loro.

Monaco di Baviera cosa vedere? Dall’offerta gastronomica al museo della BW

Così come in Italia non può mancare un bicchiere di vino a tavola, anche a Monaco non può mancare il boccale di birra nel Biergarten. E proprio come le osterie in Italia, i Biergarten in Baviera sono parte integrante della cultura e luoghi di ritrovo sociale, dove i piatti portati da casa si consumano all’aperto insieme alla birra tradizionale.

Quel che è certo, è che la città offre infinite possibilità tipicamente monacensi per chi desidera arricchire il proprio soggiorno con cultura, piacere e gioia di vivere. Chi volesse pianificare al meglio il proprio soggiorno può trovare ispirazione nell’articolo “Una perfetta giornata di gioco” per scoprire la città prima e dopo la partita.

Gli appassionati di cultura possono scegliere tra 18 musei nel Kunstareal, i tifosi potranno visitare il museo del calcio dell’FC Bayern e le famiglie potranno divertirsi con laboratori creativi presso la BMW Welt o con una passeggiata nel variegato Olympiapark. Per un’abbondante ricarica prima della partita, l’offerta gastronomica è ricca e variegata, dalla cucina tradizionale bavarese con una colazione a base di Weißwurst all’Hofbräuhaus, fino alle proposte internazionali. Per concludere la serata, si spera in clima di festa, i visitatori dello stadio troveranno in città un’ampia scelta di locali.

Monaco di Baviera cosa vedere? La giornata ideale per gli appassionati di sport

Focalizzandoci sugli appassionati di sport, i tifosi che viaggeranno per la finale di Champions avranno modo di vivere una giornata dedicata. A Monaco il calcio gioca un ruolo importante. Una visita ai campi da gioco o al museo FC Bayern Museum rappresenta un divertimento per tutti, tanto più che ad esempio l’Olympiapark (Parco olimpionico) ospita, oltre al calcio, anche un gran numero di altre attrazioni.

Al mattino: un tuffo nello “spirito olimpico”

Nel 1972 si svolsero a Monaco i Giochi olimpici estivi. L’Olympiapark, costruito appositamente per l’occasione e ancora esistente, continua a impressionare anche dopo più di 50 anni. Nella vasta area si possono scoprire costruzioni con il tetto a tenda uniche nel loro genere, visitare l’Olympiastadion che a Monaco ha ospitato partite di calcio fino al 2005, osservare la città e le Alpi a sud di essa dal rilievo chiamato Olympiaberg oppure avventurarsi in un tour guidato sul tetto dell’Olympiastadion. Se visitate in gruppo la città e sentite che per soddisfare la vostra voglia di calcio non basta più guardare, ma urge passare all’azione, allora il posto giusto per voi è la SoccArena, un impianto sportivo indoor in cui è possibile affittare ad ore i campi da calcio.

A mezzogiorno: visita del museo FC Bayern Museum

Che si ami l’FC Bayern München o lo si odi non importa: il football club è comunque qualcosa di straordinario, proprio come il suo museo. Su una superficie espositiva di 3.300 metri quadrati i trofei e le maglie originali, supportati da video, raccontano i giocatori leggendari del mitico FC Bayern e la magia dello sport. Il museo si trova nello stadio Allianz Arena, proprio là dove si giocano le partite importanti, una location molto pratica perché consente di arrivare con alcune ore di anticipo e immergersi già prima dell’evento nel fantastico clima calcistico. E se di tanto in tanto si sente il bisogno di un ristoro, il nostro consiglio è di visitare il Café Gisela nell’FC Bayern Museum. Il suo nome deriva proprio dal caffè nel quale venne fondato l’FC Bayern München nel 1900.

Alla sera: parlare di calcio come un esperto in un bar frequentato da appassionati

La visita del mondo calcistico di Monaco non sarebbe completa senza essere stati in uno dei locali in cui il cuore batte solo per il calcio. C’è forse luogo migliore per analizzare la partita appena vista? Chi è la squadra favorita al prossimo turno? Quali sono i punti di forza e le debolezze della propria squadra? E cosa fareste nei panni dell’allenatore della nazionale? Probabilmente scoprireste di essere migliori del mister in carica! Si tratta di conversazioni perfette da fare al bancone, con una birra appena spillata in mano e con gente che condivide la stessa passione, in locali come “Stadion an der Schleißheimer Straße”, “Vereinsheim”, “Sax” o “Blue Adria”.