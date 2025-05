Inter PSG in streaming gratis? Guarda la finale di Champions in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Inter PSG in streaming gratis, finale della UEFA Champions League.

Le due squadre scendono sul campo dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera per l’ultimo atto della massima competizione europea per club.

La competizione più importante a livello di club in Europa sarà visibile su Sky. Insieme a NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la pay tv di Comcast trasmetterà in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2024/2025, dai playoff dei preliminari di agosto, ai primi incontri della nuova classifica unica fino alla finale di Monaco di Baviera del 31 maggio 2025. Tutti i match delle squadre italiane saranno riservati esclusivamente agli abbonati, dal momento in cui Sky ha deciso di trasmettere in chiaro una sola sfida a giornata: il miglior match tra formazioni straniere.

Inter PSG in streaming gratis – La scelta di Sky per la finalissima

Sky ha infatti deciso di trasmettere l’incontro in diretta in chiaro su TV8. La pay-tv di Comcast non cederà dunque i diritti della sfida ad un’altra emittente, ma come accaduto per la semifinale di ritorno Inter-Barcellona aprirà le porte del big match al suo canale in chiaro (al canale numero 8 del digitale terrestre). La telecronaca sarà a cura della coppia composta da Giuseppe Bergomi e Fabio Caressa.

Va ricordato che, per quanto riguarda questa sfida, la trasmissione in chiaro è contemplata dalle norme AgCom sugli eventi di grande interesse per il Paese. Nella “lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro” è inserita infatti anche la finale di Champions League, solamente qualora preveda la presenza di almeno una squadra italiana.

«L’Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare rilevanza per la società, che le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana non possono trasmettere in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari». Al punto “e” di questa lista si trovano «la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane».

Inter PSG in streaming gratis – L’avvicinamento di Sky

Sky racconterà minuto per minuto ogni tappa di questo avvicinamento al match dell’anno. Nel giorno della finale, collegamenti costanti dagli hotel delle due squadre, con Andrea Paventi, Matteo Barzaghi e Gianluigi Bagnulo pronti a svelare le ultime sulle scelte di Simone Inzaghi e Luis Enrique. Gianluca di Marzio e Luca Marchetti saranno gli inviati speciali in zona UEFA Champions Festival, all’Olympiapark di Monaco, da dove trasmetteranno tutta l’atmosfera della giornata insieme ai tifosi e agli ospiti che si alterneranno ai loro microfoni. Nel pomeriggio, diretta non stop con il percorso dei pullman verso lo stadio e i collegamenti da bordocampo e le immagini da San Siro, dove migliaia di tifosi si raduneranno per seguire la finale dal maxischermo allestito nella pancia dello stadio milanese.

Dalle 18.30 appuntamento con Mario Giunta e il suo Campo Aperto, mentre dalle 19.15 spazio al prepartita con Champions League Show: in studio, direttamente dall’Allianz Arena, Federica Masolin con il suo top team, tra cui il mister Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Paolo Condò e l’ospite speciale Walter Samuel, con Alessandro Del Piero ed Esteban Cambiasso in collegamento direttamente dal campo. Spazi news affidati a Mario Giunta. La telecronaca del match sarà di Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi.

In occasione del match, verranno schierate ben 7 telecamere integrative esclusive Sky, di cui una ultramotion che valorizzerà i momenti più spettacolari della partita. Inoltre, le giocate e i momenti decisivi potranno godere del supporto della Realtà Aumentata direttamente in campo.

Inter PSG in streaming gratis – La programmazione su TV8

Per quanto riguarda invece la diretta in chiaro su TV8, lo studio prepartita sarà attivo già dalle ore 19.30, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Walter Zenga, Gianluca Zambrotta, Nicola Savino e Stefano De Grandis, con il commento irriverente di Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band e la partecipazione di Max Giusti, nei panni di Pierluigi Pardo. Ricco post-partita con premiazione, interviste, commenti e approfondimenti.