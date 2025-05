Conte sul Napoli: «C’è un contratto e la visione collima. Si va avanti»

Antonio Conte resta allenatore del Napoli. Lo ha ufficializzato nella serata di ieri il presidente del club, Aurelio De Laurentiis con un tweet: “Avanti tutti, più forti di prima”, il breve messaggio pubblicato dal patron del club partenopeo. Ad accompagnare il messaggio, la foto dello stesso De Laurentiis e di Conte che esultano insieme sul bus della festa scudetto sul lungomare di Napoli.

L’allenatore, che sembrava destinato a dare il via a una seconda avventura sulla panchina della Juventus, proseguirà con il progetto Napoli. Una scelta chiave nel valzer delle panchine, perché questa mossa ha accelerato l’approdo di Massimiliano Allegri al Milan, mentre a questo punto la Juventus vede svanire il proprio piano A e potrebbe quindi proseguire con Igor Tudor, o tentare di soffiare Gian Piero Gasperini alla Roma.

«Ogni fine stagione ci sono sempre dei confronti tra allenatori e società per valutare la stagione e se ci sono state corrette visioni. C’è un contratto, la visione collima, non c’è niente da dire. Si continua perché siamo persone serie e si va avanti», ha commentato Conte dopo l’annuncio della prosecuzione del rapporto con il Napoli. Il tecnico ha preso la sua decisione già dopo la riunione a Roma in casa di De Laurentiis, in cui ha avuto rassicurazioni sul mercato e sulle modalità per poter affrontare al meglio la prossima stagione, che il Napoli giocherà da campione d’Italia e con la voglia di andare avanti in Champions League.

Conte, che ha un contratto di tre anni, dopo la riunione di martedì pomeriggio a Roma con il presidente e il Ds Giovanni Manna si è preso due giorni per riflettere e poi ha accettato. Una decisione che avrebbe comunicato ieri al presidente nel corso del lungo incontro al quale erano presenti anche l’ad e il Ds del club, Andrea Chiavelli e Giovanni Manna, e al quale ha fatto seguito una cena in un ristorante cittadino.

Una riunione durante la quale sono stati messi a punto ulteriori dettagli. Ma quello che premeva a Conte era soprattutto la certezza di poter contare su una squadra competitiva, e le prime mosse del Napoli sul mercato lo confermerebbero, con De Laurentiis che si prepara a fare ancora la voce grossa dopo gli acquisti della passata sessione estiva.

In programma, infatti, c’è l’arrivo di giocatori esperti come Kevin De Bruyne dal Manchester City e Jonathan Davis dal Lille. Un mercato che si annuncia ancora aggressivo, considerate anche le forti entrate soprattutto dalla qualificazione alla prossima Champions League e dal forte marketing internazionale, oltre ai 75 milioni che il Napoli spera di incassare dalla cessione definitiva di Victor Osimhen.