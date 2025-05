Adesso è ufficiale: «AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Massimiliano Allegri». Con questa nota, il club rossonero ha annunciato l’allenatore della prossima stagione, per un’altra panchina di Serie A che trova dunque il suo incastro dopo quelle di Bologna e Napoli.

Nato a Livorno l’11 agosto 1967, Massimiliano Allegri dopo aver giocato in Serie A con le maglie di Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli, inizia la carriera da allenatore nel 2002. Siede sulle panchine di Aglianese, SPAL, Grosseto e Sassuolo prima della chiamata del Cagliari nel 2008, con cui debutta in Serie A.

Nel 2010 arriva al Milan, con cui vince subito lo Scudetto numero 18 della storia rossonera e la Supercoppa Italiana 2011. Dal 2014 al 2019 prima, e dal 2021 al 2024 poi, siede sulla panchina della Juventus con cui conquista 5 Scudetti, 5 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane.

Allegri stipendio Milan – Le cifre dell’accordo

Ora, la nuova avventura in rossonero, per un accordo della durata di due anni, con opzione per il terzo. Secondo le indiscrezioni della stampa sportiva, Allegri dovrebbe guadagnare 5 milioni di euro netti a stagione (pari a 9,25 milioni di euro lordi circa) ai quali si potrebbero aggiungere ulteriori 2 milioni di bonus.

Allegri si metterà subito al lavoro per costruire la squadra della prossima stagione, insieme al nuovo Direttore sportivo Igli Tare. Il compito del nuovo tecnico sarà quello di riportare almeno il Milan in Champions League, ma l’assenza di coppe – in attesa del mercato – mette di fatto i rossoneri tra le squadre in lotta per il titolo, come è stato quest’anno per il Napoli di Antonio Conte.