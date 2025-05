La finale della UEFA Champions League 2024/25 è sempre più vicina: sabato 31 maggio l’Inter scenderà in campo per l’ultimo atto della massima competizione europea sfidando il PSG alla Munich Football Arena di Monaco.

I tifosi nerazzurri – come annunciato dal club nella serata di ieri – avranno l’opportunità di tifare a San Siro, dove verrà installato il maxi-schermo. Sarà una notte piena di passione, con i tifosi che vivranno un’esperienza emozionante a partire dalle 19:00, quando apriranno i cancelli del Meazza. Show, intrattenimento e attesa del fischio d’inizio, fissato per le 21:00.

Inter maxischermo San Siro biglietti – Le fasi di vendita

I biglietti saranno in vendita a partire dalla giornata di oggi, martedì 27 maggio, a partire da 10 euro sul sito di Vivaticket. La prima fase di vendita dei tagliandi per il maxi-schermo a San Siro prenderà il via alle ore 12:00 di martedì 27 e proseguirà fino alla mezzanotte: sarà dedicata agli abbonati e ai soci Inter Club in possesso del codice con il quale potranno esercitare la prelazione all’acquisto. Il codice coupon sarà comunicato agli abbonati e ai soci Inter Club via mail.

I biglietti saranno nominativi: non è previsto il cambio utilizzatore. Dalle ore 12:00 di mercoledì 28 maggio aprirà la fase di vendita libera: i biglietti saranno acquistabili da tutti fino ad esaurimento disponibilità. Il club h ricordato che al termine della gara i tifosi dovranno come di consueto defluire dallo stadio, indipendentemente dal risultato.

Inter maxischermo San Siro biglietti – I prezzi

Di seguito, tutti i prezzi dei biglietti per assistere all’evento: