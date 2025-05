Tutto pronto a Milano per la finale di Champions League di sabato sera, che vedrà protagonista l’Inter a Monaco di Baviera. I biglietti per assistere alla partita allo stadio Meazza, dove sarà trasmessa in diretta su un maxischermo, sono praticamente tutti esauriti dopo che si è conclusa l’ultima fase di vendita libera. A San Siro sono attese poco più di cinquantamila persone.

Nel frattempo, durante la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza – spiega l’edizione milanese de La Repubblica – si sono delineate le linee del piano sicurezza che, al Meazza, sarà molto simile a quello di una gara ufficiale: controlli agli ingressi, presidio delle forze dell’ordine e gestione della viabilità nelle aree limitrofe.

Inter sfilata Champions – Bus scoperto dalla sede a Piazza Duomo

Inoltre, in caso di vittoria dell’Inter, è previsto un rafforzamento dei servizi di ordine pubblico già dalla serata di sabato, in particolare in piazza Duomo e in centro, dove si prevede l’arrivo spontaneo dei tifosi pronti a festeggiare. Domenica pomeriggio, invece, è atteso il rientro della squadra a Milano.

E sempre se la finale dovesse concludersi con un successo, il club organizzerà un corteo celebrativo con bus scoperto in partenza, intorno alle 17, dalla sede dell’Inter e arrivo in piazza Duomo. Il percorso è ancora da definire con precisione, ma una volta in piazza la squadra dovrebbe salire sulla Terrazza 21.