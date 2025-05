Effetto Champions: le stime su consumi e indotto per la finale a Monaco di Baviera

In vista della finale della UEFA Champions League del 31 maggio 2025, che vedrà protagoniste l’Inter di Simone Inzaghi e il Paris Saint-Germain allenato da Luis Enrique, il settore dell’ospitalità e le imprese locali della città possono attendersi un significativo impulso economico positivo, secondo le previsioni del Mastercard Economics Institute.

Lo studio condotto da Mastercard, sponsor ufficiale della finalissima di Monaco di Baviera, ha intervistato un totale di 15mila persone in 20 paesi diverti, riportando come il 70% degli europei prevede di realizzare nel 2025 un’esperienza presente nella propria “lista dei desideri”, con i grandi eventi sportivi tra le esperienze più ambite.

Gli eventi del mondo dello sport stanno, infatti, vivendo un’interessante domanda in crescita: il 58% degli europei prevede di partecipare ad almeno un evento quest’anno – in aumento del 152% rispetto al 2024. Inoltre, il 40% degli europei intende spendere tra i 101 e i 1000 euro per eventi sportivi nel 2025.

Le analisi del Mastercard Economics Institute rivelano l’impatto costante e significativo che i grandi eventi del mondo sportivo hanno sul settore dell’ospitalità delle città dove questi sono ospitati:

Finale della UEFA Champions League 2024, Londra : la spesa in ristoranti e bar entro un raggio di 3 km dallo stadio è aumentata del 7,4% rispetto a quanto si sarebbe verificato senza la partita; e quella transfrontaliera – trainata soprattutto da visitatori provenienti da Spagna e Germania (origine

delle squadre finaliste) – è stata 67 volte superiore rispetto a un normale fine settimana.

: la spesa in ristoranti e bar entro un raggio di 3 km dallo stadio è rispetto a quanto si sarebbe verificato senza la partita; e quella transfrontaliera – trainata soprattutto da visitatori provenienti da Spagna e Germania (origine delle squadre finaliste) – è stata 67 volte superiore rispetto a un normale fine settimana. Finale della UEFA Champions League 2023, Istanbul: l’evento ha contribuito con 120 milioni di dollari all’economia locale, con una spesa turistica attorno alla finale aumentata del 46% anno su anno.

Luca Corti, Country Manager Italia di Mastercard, ha dichiarato: «La finale della UEFA Champions League non è soltanto un appuntamento sportivo di rilievo internazionale, con un ingrediente italiano in più quest’anno, ma anche un’occasione unica per una città come Monaco per vivere un momento di crescita sociale ed economica. Le analisi del Mastercard Economics Institute confermano che eventi di questa portata generano un impatto tangibile sul tessuto economico locale, in particolare nei settori dell’ospitalità e del commercio. È la dimostrazione concreta di come i grandi eventi sportivi possano fungere da catalizzatore per il territorio: gli appassionati di calcio in trasferta non portano con sé soltanto la passione per la propria squadra, ma anche valore economico, contribuendo in modo concreto a rafforzare il legame tra sport, comunità e crescita del territorio».

Nell’ultimo anno Monaco, una delle città con il maggiore costo della vita in Europa, è diventata un punto nevralgico per i grandi eventi, con concerti delle star più pop come Taylor Swift e Adele, oltre agli Europei di calcio, che hanno significativamente stimolato l’economia cittadina. Secondo i dati di Mastercard SpendingPulse 1, che misura le vendite al dettaglio nei negozi e online su tutti i canali di pagamento, i primi due concerti di Adele a Monaco hanno generato una vera e propria “Funflation”. La spesa per l’alloggio a Monaco il 2 e 3 agosto 2024 è aumentata del 57% rispetto all’anno precedente. Lo stesso vale anche per le partite degli Europei 2024 che hanno notevolmente incrementato le vendite nei ristoranti 2 delle città ospitanti.

Natalia Lechmanova, Chief Economist Europe presso il Mastercard Economics Institute, ha dichiarato: «Negli ultimi anni, eventi sportivi come la UEFA Champions League hanno fornito impulsi significativi alle economie delle aree ospitanti, a vantaggio delle imprese locali ben oltre gli stadi. Con il continuo prosperare dell’experience economy in tutta Europa, i tifosi stanno dando infatti priorità ai viaggi e agli eventi dal vivo, creando opportunità durature per le attività locali in città come Monaco».

Tutte le sedi dei Campionati Europei hanno allestito delle aree adatte ad ospitare i tifosi aldilà delle partite allo stadio, con un impatto molto significativo confermato anche dal report sull’Experience Economy di Mastercard 3: quasi sei europei su dieci (56%), che hanno assistito a partite dal vivo negli ultimi anni, hanno dichiarato di essere più felici e soddisfatti quando possono vedere dal vivo la propria squadra giocare. Un intervistato su due (51%) ritiene, inoltre, che guardare il calcio in compagnia avvicini le persone e fortifichi i rapporti con amici e familiari.

La nuova Mastercard Fan Zone dà vita al tifo con soluzioni e modalità culturalmente rilevanti – un insieme di contenuti social con sfide per creator, votazioni dei fan, premi esclusivi, integrazione di contenuti del brand e attivazioni con partner come Deutsche Bahn.

Tifare per la propria squadra durante la finale di UEFA Champions League è un’esperienza priceless e i fan sono disposti a viaggiare e spendere senza esitazione pur di viverla. Il trend a favore degli acquisti esperienziali a discapito dei beni materiali è supportato, inoltre, dai dati del Mastercard Economics Institute, che confermano come nel 2024 il 32,1% della spesa dei consumatori europei per le esperienze (esclusi viaggi e ristoranti) è stata destinata agli eventi dal vivo, in crescita rispetto al 31,5% del 2023 e al 30,7% del 2019.