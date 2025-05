Il Veneto vince lo scudetto del vino: la classifica regione per regione

Fatturati stabili, export in crescita e produzione in controtendenza rispetto al resto del mondo: il settore vinicolo italiano continua a mostrare la sua forza, nonostante un 2024 segnato da cali generalizzati a livello globale. Lo rivela l’annuale Indagine sul settore vinicolo in Italia dell’Area Studi Mediobanca, che analizza i bilanci delle 255 principali società del comparto (con fatturato superiore ai 20 milioni di euro), rappresentative del 94,9% del totale nazionale.

Nel dettaglio, il 2024 si è chiuso con una produzione mondiale di vino stimata in 226 milioni di ettolitri (-4,8%) e consumi a 214 milioni (-3,3%). L’Italia, al contrario, ha registrato un aumento produttivo del +15,1% rispetto al 2023, conquistando il primo posto a livello mondiale, con consumi interni in leggera crescita (+0,1%) pari a 37,8 litri pro-capite.

La produzione di vino in Italia: i dati regione per regione

L’analisi dell’Area Studi di Mediobanca ha poi puntato il mirino in particolare sulla classifica regione per regione. In particolare, il Veneto è la prima regione in Italia per produzione di vino: da sola produce un quarto di tutto il vino italiano. È anche la prima per valore economico, superando il 20% del totale nazionale. Al secondo posto c’è la Puglia, che produce circa il 16% del vino italiano, ma il suo valore è più basso (12,6%).

Piemonte e Toscana producono meno vino (tra il 4 e il 5%), ma il loro vino vale molto di più, arrivando vicino al 10% del valore totale. Al contrario, la Sicilia produce molto, ma il valore del suo vino è più basso rispetto alla quantità. Il Veneto è anche la regione che esporta di più: da sola rappresenta oltre il 35% delle esportazioni italiane di vino, il doppio rispetto a Piemonte e Toscana, che si fermano al 15% ciascuna.

Guardando ai risultati economici delle aziende vinicole, quelle toscane hanno il miglior margine di guadagno, mentre le abruzzesi ottengono il miglior rendimento sugli investimenti. Il Piemonte è secondo in questa classifica. I produttori del Piemonte, della Toscana e dell’Abruzzo esportano una buona parte del loro vino (oltre il 58% del fatturato). La Puglia e la Lombardia ottengono i migliori risultati sul ritorno del capitale investito. La Lombardia è anche seconda per margine di guadagno, ma esporta meno (solo il 24%). Nel 2024, le aziende del Friuli crescono di più, sia in Italia (+8,2%) che all’estero (+7,1%). Bene anche la Toscana (+2,3% in Italia e +4,6% all’estero). Per il 2025 si prevede una buona crescita per le aziende abruzzesi, con vendite in aumento del 7,5%.

Classifica produzione vino Italia, la produzione in volume (%) per regione

Veneto: 25,0%

25,0% Puglia: 16,1%

16,1% Emilia-Romagna: 14,6%

14,6% Sicilia: 11,3%

11,3% Piemonte: 4,6%

4,6% Abruzzo: 4,2%

4,2% Toscana: 4,2%

4,2% Friuli-Venezia Giulia: 4,0%

4,0% Lombardia: 3,0%

3,0% Trentino-Alto Adige: 2,9%

2,9% Lazio: 2,3%

2,3% Campania: 1,9%

1,9% Marche: 1,4%

1,4% Sardegna: 1,3%

1,3% Molise: 1,2%

1,2% Umbria: 0,9%

0,9% Calabria: 0,6%

0,6% Basilicata: 0,2%

0,2% Liguria: 0,2%

0,2% Valle d’Aosta: 0,1%

Classifica produzione vino Italia, la produzione in valore (%) per regione