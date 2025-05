Sfilata Scudetto Napoli in tv: dove vedere la festa in diretta

Oggi, lunedì 26 maggio 2025, Napoli celebra il suo quarto scudetto con una festa straordinaria che coinvolge tutta la città. Un risultato straordinario, che porta il titolo in Campania per la seconda volta nello spazio di tre stagioni, e che riporta al trionfo in Italia Antonio Conte, spesso una garanzia da questo punto di vista.

Sfilata Scudetto Napoli in tv – La programmazione della festa

Nel 2023 il giro del pullman scoperto non c’era stato. Stavolta sì, si fa e produrrà un’altra festa, che si prevede numerosa e chiassosa. Si pensa che saranno addirittura 200 mila le persone che in città seguiranno l’evento: 150 mila sono stimati sul lungomare, altre 50mila dovrebbero essere davanti ai quattro maxischermi sistemati in quattro punti della città.

La festa dovrebbe partire esattamente alle ore 15 e dovrebbe concludersi alle 17:30, ma è facile prevedere un allungamento dei tempi. I calciatori sbarcheranno dal mare, scenderanno al Molo Luise e si divideranno su due pullman, che percorreranno due chilometri e mezzo, percorso transennato e presidiato da un imponente dispositivo di sicurezza.

La sfilata dei bus scoperti partirà dal Molo Luise a Mergellina alle 15:00, percorrendo circa 2,5 km fino a Piazza Vittoria. A bordo dei bus ci saranno i calciatori del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis, l’allenatore Antonio Conte e lo showman Stefano De Martino.

Sfilata Scudetto Napoli in tv – Come seguire la diretta

La festa del Napoli, quella con il bus scoperto, sarà trasmessa anche in diretta televisiva e sarà possibile vederla anche in chiaro. Dalle ore 15:30 infatti verrà mandata in onda su Rai 2, che avrà anche un inviato a bordo di uno dei due bus, dove ci sarà anche Stefano De Martino, conduttore Rai e presentatore di Affari Tuoi.

La festa scudetto della squadra partenopea sarà visibile anche, con una serie di collegamenti, su Sky, per abbonati, e potrebbe essere mandata in onda anche da DAZN, che ha seguito già tutta la celebrazione al Maradona.