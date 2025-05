Finale di Champions: +300% di viaggiatori italiani in treno verso Monaco

In vista della finale di UEFA Champions League 2025 tra Inter e Paris Saint-Germain, in programma il 31 maggio a Monaco di Baviera, la piattaforma Trainline segnala un significativo aumento dei viaggi internazionali in treno verso la città tedesca.

Un’analisi delle prenotazioni per i viaggi tra il 30 e il 31 maggio evidenzia un incremento del +300% dei passeggeri provenienti dall’Italia, e una crescita del +189% a livello globale rispetto alla settimana precedente. I dati confermano come il calcio continui a essere un potente catalizzatore emotivo e un importante motore della mobilità europea transfrontaliera.

La finale di quest’anno è particolarmente significativa, poiché mette a confronto due nazioni legate da vincoli culturali e da una storica rivalità calcistica. In concomitanza con la recente riapertura della linea ferroviaria diretta tra Milano e Parigi, Trainline ha commissionato il progetto di ricerca Luoghi Comuni a SWG – uno studio che esplora le percezioni culturali reciproche tra italiani e francesi, e l’eredità emotiva dei grandi eventi calcistici.

I risultati offrono un contesto importante per l’aumento dell’interesse ai viaggi. Il 52% degli intervistati francesi ha dichiarato di aver superato la sconfitta nella finale dei Mondiali 2006 contro l’Italia, sebbene il 16% ammetta di non essersi ancora completamente ripreso. Sul versante italiano, il 71% afferma di aver superato il dolore per la sconfitta nella finale degli Europei 2000 contro la Francia, mentre il 17% ha dichiarato che ci è voluto molto tempo.

Questi risultati sottolineano come il calcio rimanga profondamente intrecciato con l’identità nazionale e la memoria collettiva. Riflettono anche la carica emotiva dietro la finale di quest’anno, che va ben oltre il campo, mentre i tifosi di entrambe le squadre si preparano a rivivere la storia.