La Juventus lancia la campagna abbonamenti 2025/26: prezzi da 529 euro

La Juventus lancia la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Dal 30 maggio 2025 sarà infatti possibile sottoscrivere l’abbonamento per la stagione sportiva 2025/2026. Dopo la prima fase – dal 30 maggio al 16 giugno – dedicata al rinnovo per gli abbonati 2024/2025, da giovedì 19 giugno inizierà la vendita dei nuovi abbonamenti.

Juventus abbonamenti 2025 2026 – Le tipologie

Anche nella stagione 2025/2026 saranno disponibili le tipologie di abbonamento “BASE“, “FULL” e “STAR“. L’abbonamento “STAR”, il più sceltonell’ultima stagione, include, oltre alle partite di Serie A, anche le 4 gare della fase a girone unico della UEFA Champions League e l’ottavo di finale di Coppa Italia.

Abbonamenti Juventus, le tre fasi di vendita

Rinnovi: Dal 30 maggio alle ore 10:00 al 16 giugno alle ore 16:00, tutti gli abbonati alla stagione 2024/2025 che hanno raggiunto il numero minimo di presenze per poter usufruire della prelazione (inclusi gli “8 Games Pass”), potranno confermare o cambiare il proprio posto, scegliendo tra i migliori disponibili. Al termine di questa fase, tutti i posti non acquistati saranno liberati in vendita

Nuovi: Dal 19 giugno alle ore 10:00 sarà possibile acquistare un nuovo abbonamentoper la stagione 2025/2026. A partire dal 1° luglio i prezzi subiranno un leggero aumento.

Per gli abbonati 2024/2025, la scadenza dei crediti “My Season Pass” è fissata per il 10 luglio 2025.

Dove acquistare gli abbonamenti

Online : se non sei ancora registrato all’Official Ticket Shop, crea il tuo profilo “ My Ticket Shop ” e potrai pagare con carta di debito/credito o in tre comode rate.

: se non sei ancora registrato all’Official Ticket Shop, crea il tuo profilo “ ” e potrai pagare con carta di debito/credito o in tre comode rate. Allianz Stadium: dal 3 giugno al 29 giugno (esclusi 17-18-24 giugno) sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento presso la Cassa B dell’Allianz Stadium (nei pressi del Gate B). Il servizio è disponibile dal lunedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle ore 19:00. L’acquisto può essere effettuato solamente con carta di credito/debito o bancomat.

Acquistando l’abbonamento online, sull’Official Ticket Shop, sarà possibile rateizzare l’importo su 3 mensilità senza interessi né costi aggiuntivi fino a un massimo di 2.500 €.

Juventus abbonamenti 2025 2026, i prezzi

I prezzi per gli abbonamenti partiranno da un minimo di 529 euro per il rinnovo o per il nuovo acquisto dell’abbonamento BASE entro il prossimo 30 giugno.

Per quanto riguarda invece l’abbonamento FULL, il prezzo parte da un minimo di 575 euro per tutta la stagione.

Infine, l’abbonamento STAR, la tipologia che comprende anche gli ottavi di finale di Coppa Italia e le quattro partite della prima fase della UEFA Champions League, a partire da 718 euro.