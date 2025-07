Mondiale per Club, il calendario delle semifinali: date e orari delle sfide

Hanno preso forma le semifinali del nuovo Mondiale per Club, il torneo a 32 squadre fortemente voluto dalla FIFA, che si sta svolgendo negli Stati Uniti d’America. La nuova fase a eliminazione diretta inizierà la prossima settimana e si concluderà nel giro di due giorni, prima di fare spazio all’atto conclusivo che determinerà la squadra vincitrice.

La FIFA Club World Cup 2025 sta riunendo le squadre più rappresentative delle sei confederazioni internazionali: AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC e UEFA. La prima edizione del torneo è in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Le 63 partite vengono ospitate in 12 stadi diversi, con la finale che avrà luogo al MetLife Stadium, situato tra New York e il New Jersey.

Le 32 squadre sono state suddivise nel sorteggio in 8 gruppi da 4 squadre ciascuno per la fase iniziale a gironi. Le prime due classificate di ogni gruppo avanzeranno agli ottavi di finale. Da questo punto in poi, le sfide si sono svolte in una fase a eliminazione diretta nel tabellone Mondiale per Club con gare a partita unica. Non è prevista una finale per il terzo posto.

Mondiale per Club semifinali – Il calendario

La fase a eliminazione diretta sta entrando sempre più nel vivo, con le date e gli orari delle sfide valide per le semifinali che sono già decise. In base al piazzamento nel girone, una squadra sa quando giocherà. Ecco il calendario completo:

PARTE ALTA DEL TABELLONE

martedì 8 luglio, ore 21.00 – Fluminense vs Chelsea

PARTE BASSA DEL TABELLONE