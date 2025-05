Inter, Conferenza Inzaghi pre finale Champions: dove vederla in diretta

La stagione dell’Inter non è ancora conclusa e tutto il mondo nerazzurro aspetta la sera di sabato 31 maggio per giocarsi la seconda finale di Champions League in tre anni, questa volta contro il Paris Saint-Germain di Luis Enrique.

Proprio in vista della finale di Monaco di Baviera, quest’oggi la società nerazzurra ha organizzato, presso il BPER Training Centre di Appiano Gentile, il Media Open Day ufficiale della gara. Durante l’evento i media parteciperanno alle conferenze stampa, alla sessione di allenamento aperta e alle sessioni di interviste dedicate.

Conferenza Stampa Inzaghi – Il programma e come seguirla

La giornata inizierà alle ore 14.00 con la conferenza stampa di Simone Inzaghi. Alle 14.30, sempre in conferenza stampa, sarà il turno di Matteo Darmian e Marcus Thuram.

Entrambi gli interventi sarà possibile seguirli in diretta sul canale YouTube ufficiale del Club, sul sito e su Inter TV, canale tematico nerazzurro disponibile su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI)

Inoltre, alle ore 15 invece sono previste delle sessioni di intervista in Flash Area e Mixed Zone (in base ai diritti in possesso di ciascun media). La giornata si chiuderà alle 17.00 con la puntata speciale di “Monday Talks“, il videopodcast settimanale di Inter Media House, con le immagini in esclusiva in diretta dell’allenamento dei nerazzurri. La puntata sarà live sempre sui canali citati in precedenza.