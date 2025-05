La Ville Lumière brilla di rosso: ecco la posta in palio al Roland Garros

La storica kermesse parigina, giunta alla sua 124esima edizione , andrà in scena come da tradizione sui campi iconici dello Stade Roland Garros dal 25 maggio all’8 giugno 2025 , data in cui verrà incoronato il nuovo campione.

Seule Paris est digne de Rome, seule Rome est digne de Paris. Sarà per questo che i rispettivi appuntamenti tennistici ospitati dalle due capitali europee sono uno in fila all’altro, e segnano il congedo con la stagione in terra rossa .

Roland Garros Montepremi: date e calendario del torneo

Un evento ricco di tradizione e prestigio, dislocato in ventidue campi in terra rossa, superficie simbolo dell’appuntamento. Ogni anno i migliori interpreti del tennis mondiale si danno battaglia in questo suggestivo scenario.

Il via al tabellone maschile è fissato per il 25 maggio. Dopo una prima settimana introduttiva, il torneo entrerà nel vivo con i quarti il 2 giugno, per poi concludersi con la finalissima il 9 giugno.

Quando si menziona l’Open di Francia, il pensiero va immediatamente al dominio incontrastato di Rafael Nadal, che in vent’anni ha scritto la storia del torneo con quattordici trionfi: una stagione di successi che oggi appare non replicabile.

Roland Garros Montepremi: I favoriti per la vittoria a Parigi

A raccogliere l’eredità del campione maiorchino ambisce il giovane talento iberico Carlos Alcaraz, che ha già alzato il trofeo nella passata edizione battendo Alexander Zverev e ha mostrato un feeling speciale con la terra rossa in questo 2025.

Proverà a contendere la gloria al murciano Jannik Sinner, tornato in campo dopo tre mesi di stop con un percorso brillante agli Internazionali di Roma, concluso in finale: l’azzurro sembra entrato rapidamente in buona forma, già pronto ad insidiare il rivale.

Dietro questi due big, una folta schiera di tennisti è pronta ad approfittare di eventuali passi falsi: da Zverev a Fritz, passando per Draper e Ruud, tutti cercheranno di colmare il gap tecnico con prestazioni di spessore.

Roland Garros Montepremi: gli italiani in gara

Oltre al numero uno al mondo, l’Italia si affida a Lorenzo Musetti, ormai considerato un vero specialista della superficie in terra battuta, e già protagonista alle ultime Olimpiadi con una storica medaglia di bronzo sul suolo parigino.

La pattuglia tricolore sarà folta: si prevede la presenza di almeno nove italiani, numero che potrebbe crescere in base agli esiti delle qualificazioni. Tra questi, Flavio Cobolli e Luciano Darderi, reduci dal torneo di Amburgo, e Matteo Arnaldi, in arrivo da Ginevra.

Assente invece Matteo Berrettini, ancora alle prese con i postumi dell’infortunio che lo ha fermato al Foro Italico: per il quarto anno consecutivo, il romano dovrà rinunciare alla competizione francese.

Sul piatto cifre da capogiro: oltre 56 milioni in palio

Continua a crescere la posta in palio al Roland Garros. L’edizione 2025 mette a disposizione un montepremi totale di 56,4 milioni di euro, in aumento del 5,21% rispetto all’anno scorso, quando erano stati stanziati 53,5 milioni.

Nel doppio, la coppia vincitrice guadagnerà 590mila euro, mentre i secondi classificati si divideranno 295mila euro.Per conoscere la distribuzione dettagliata del prize-money stanziato per il singolare: