Ranieri: «Roma frenata da figure sbagliate. L'allenatore l'ho già scelto» 

Claudio Ranieri si prepara a guidare la Roma dalla panchina per l’ultima volta, poi si aprirà per lui un nuovo capitolo della sua vita. Quella di domenica sarà davvero la scena finale di un film lungo anni: «Su quello non scherzo. Sono stato super fortunato: volevo essere un calciatore e ci sono riuscito. Non pensavo di diventare allenatore, poi ho studiato per riuscirci: nel 1986 mi chiamò la Vigor Lamezia, in Interregionale. Il campo non mi mancherà: ho un altro progetto».

«Sarò il consulente di Dan Friedkin: parlo spesso con il presidente, gli dico le cose che vanno bene, quelle che non vanno, lui mi ascolta e poi agisce. L’ho fatto già quest’anno», ha aggiunto in un’intervista a La Repubblica. Lo farà anche sui calciatori: «Un po’ tutto quello che appartiene all’area tecnica. Le questioni non sportive non le capisco e non le voglio capire».

Il tema più caldo è quello dell’allenatore: «Mio fratello mi ha chiama e mi fa: “Ma almeno a me lo dici? Me lo chiedono tutti!”. E io: “Per questo non te lo dico, così non si sparge la voce”. Pure a Venditti ho detto: “Lo saprete il 1° luglio”. Mi fa: “Ma se arriva a luglio non conosce i giocatori”. “Glieli spiego io”, gli ho detto».

Quel che è certo è che l’allenatore «c’è già. Ma deciderà il presidente quando dirlo». Ranieri farà comunque «solo il consigliere. Starò nel mio cantuccio, nell’ombra, fuori dai riflettori: se il nuovo allenatore avrà bisogno, sarò sempre a sua disposizione. Ma il mio cassetto di vanità è molto piccolo e si è riempito anni fa».

Ranieri torna anche sull’ipotesi di Totti nella Roma in futuro: «Francesco non ha trovato la sua strada. Ha cercato di fare l’allenatore, è andato al corso di Coverciano, dopo quattro giorni se n’è andato . Uomo immagine? Ma a lui piacerebbe farlo?». Infine, sul futuro della Roma: «I Friedkin vogliono portarla stabilmente in Champions. Poi, se sei lì puoi vincere o perdere, ma loro hanno questo sogno. Cosa è mancato finora? Sicuramente hanno sbagliato interpreti. Mi auguro di essere io la persona che li possa aiutare».