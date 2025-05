La Coppa di Francia all’ultimo atto: dove vedere PSG-Reims

Dove vedere finale Coppa di Francia? Sabato 24 maggio alle ore 21:00, lo storico Stade de France di Saint-Denis sarà teatro di uno degli eventi più attesi della stagione calcistica francese: la finale di Coppa di Francia tra Paris Saint-Germain e Reims.

Una sfida che promette spettacolo, emozioni e colpi di scena, un’occasione per vedere da vicino la squadra di Luis Enrique a una settimana dell’attesissima finale di UEFA Champions League contro l’Inter di Simone Inzaghi. I parigini infatti, dopo aver vinto il titolo in Francia, vanno a caccia del secondo trofeo inseguendo il sogno del Triplete nel caso dovessero vincere anche la Champions League.

Dove vedere finale Coppa di Francia, i precedenti

Disputata per la prima volta nel 1917, la Coppa di Francia è una delle competizioni calcistiche più antiche e affascinanti d’Europa. Nella scorsa edizione, a trionfare è stato proprio il Paris Saint-Germain, che in finale ha battuto l’Olympique Lione, consolidando il proprio dominio nel panorama calcistico nazionale.

Quest’anno, i campioni in carica inseguono il loro 16° titolo, spinti dall’ambizione di centrare un triplete che entrerebbe negli annali del club. Dall’altra parte, il Reims vive un momento speciale: torna in finale dopo 48 anni, un risultato che mancava dal lontano 1977. Per i tifosi biancorossi è un sogno che si realizza, un’occasione unica per scrivere una nuova pagina indimenticabile nella storia della squadra.

Finale Coppa di Francia, dove vederla

La gara sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La telecronaca del match sarà affidata alla voce di Federico Zanon che guiderà i tifosi attraverso ogni azione, raccontando non solo il gioco ma anche le storie e i protagonisti di questa sfida epica.