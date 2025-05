Napoli Cagliari in chiaro? Dove vedere la sfida scudetto in diretta

Napoli Cagliari in chiaro? La squadra di Antonio Conte si prepara a scendere in campo per l’ultima partita del campionato di Serie A. Il match contro la formazione di Nicola sarà decisivo per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia: gli azzurri o l’Inter conquisteranno lo scudetto, mentre appare ad ora più remota l’ipotesi che si arrivi allo spareggio (servirebbero un pareggio dell’Inter e una sconfitta del Napoli).

Tra i temi della sfida tra partenopei e sardi che hanno scaldato i giorni precedenti all’incontro, c’è stato anche quello della trasmissione in chiaro del match. Nei giorni scorsi è circolata l’ipotesi – in realtà mai presa in considerazione da DAZN e dalla Lega Serie A – che il secondo tempo della partita potesse essere trasmesso in chiaro.

Il bando sui diritti tv del campionato consente a DAZN di trasmettere un massimo di cinque partite a sua scelta in chiaro durante la stagione calcistica. Partite che sono già state mandate in onda nel 2024/25, mentre per seguire i match decisivi per l’assegnazione del titolo sarà necessario essere regolarmente abbonati alla piattaforma.

Napoli Cagliari in chiaro? I maxischermi in città

L’unico modo che i tifosi del Napoli avranno di seguire Napoli Cagliari in chiaro sarà quello di prendere posto nelle piazze scelte per l’installazione dei maxischermi, come disposto dal Prefetto di Napoli nei giorni scorsi. La scelta – per quanto riguarda la città di Napoli – è ricaduta su:

Piazza del Plebiscito

Piazza Giovanni Paolo II

Piazza Mercato

Contestualmente, è stata disposta l’installazione dei maxischermi anche in altri 53 Comuni dell’area metropolitana di Napoli, una decisione presa «sulla base degli esiti delle riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e di una proficua interlocuzione con la Lega Serie A e DAZN, al fine di consentire, al maggior numero possibile di cittadini, la visione dell’evento in una cornice di sicurezza e tranquillità».