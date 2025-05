E’ stata convocata per questa mattina l’assemblea di Lega Serie B che si preannuncia caldissima e riunirà i club del campionato cadetto e si troverà ad affrontare il caos che ha fatto seguito al deferimento del Brescia per mancati adempimenti amministrativi per i contributi non versati.

Alle ore 12:00, nella sede di via Rossellini, le società si ritroveranno per discutere dei diversi punti all’ordine del giorno. Non è stato integrato quello relativo alla situazione in evoluzione del campionato, ma è scontato che alla voce “organizzazione dei playout” si aprirà il lungo dibattito.

La Salernitana sarà rappresentata dall’amministratore delegato Maurizio Milan e dal segretario Massimiliano Dibrogni. Il club continua a portare avanti la proposta di una Serie B a 22 squadre, che al momento non trova sponde favorevoli tra la Lega e le altre società del campionato cadetto.

In Serie B infatti la larghissima maggioranza dei club è a favore del mantenimento del format (è probabile che comunque se ne discuta comunque seppur non arrivando a un voto) e anche da Roma non ci sono sponde alle proteste dei club che in questo momento puntano a non disputare i playout ed essere salvi direttamente.

L’unica eventualità, ma solo nel caso in cui il Brescia riuscisse in qualche modo a vincere dei ricorsi, potrebbe essere quella di un format quasi obbligato a 21 squadre (facendo comunque disputare i playout e riammettendo le rondinelle): ipotesi ritenuta improbabile, considerando la giurisprudenza nei casi simili a quello del club lombardo.

E che inoltre dovrà passare comunque dalla presentazione della domanda di iscrizione da parte del Brescia al prossimo campionato, quantomeno quello di Serie C, entro il 6 giugno prossimo. Per farlo, però, servono sei milioni di euro, considerando gli ultimi adempimenti da saldare, tanto che Cellino sta cercando investitori che possano saldare il buco.

Di seguito, l’ordine del giorno dell’assemblea che andrà in scena oggi: