Il Manchester United è uscito sconfitto dal San Mames di Bilbao nel derby inglese contro il Tottenham che metteva in palio, non solo, l’Europa League 2024/25 ma anche la qualificazione per la prossima Champions League.

Una stagione da dimenticare su tutti i fronti per i Red Devils che nonostante il cambio di allenatore, Ruben Amorim ha sostituito Erik ten Hag, stanno per chiudere la Premier League al quintultimo posto in classifica e, per via della sconfitta in finale di Europa League, non giocheranno nessuna competizione europea nella prossima stagione.

Una stagione quindi da dimenticare per il club di Manchester che inoltre deve incassare una forte perdita in Borsa con il proprio titolo che a Wall Street a metà seduta perde quasi l’8% attestando il valore delle proprie azioni sotto i 13,4 dollari. La capitalizzazione di mercato è ora pari 2,3 miliardi di dollari.

Infine, la sconfitta di ieri sera, come stimato da Calcio e Finanza, è costata nell’immediato un mancato incasso di circa 65 milioni di euro, derivanti dai premi per la vittoria dell’Europa League e dalla conseguente qualificazione in Champions League 2025/26, senza dimenticare la partecipazione alla Supercoppa Europea che si giocherà ad agosto a Udine: