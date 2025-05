Sampdoria, Joseph Tey apre a nuovi soci e garantisce sostegno al club

In attesa di conoscere il futuro sportivo della Sampdoria, che potrebbe giocare i playout contro la Salernitana qualora venisse confermata la penalizzazione al Brescia, arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro assetto societario del club blucerchiato.

Come riporta l’edizione odierna de Il Secolo XIX, il primo azionista del club, Joseph Tey, ha confermato al secondo e presidente Matteo Manfredi che continuerà a sostenerlo anche nella prossima stagione, indipendentemente dalla categoria in cui militerà la Sampdoria. Ma nonostante questo, Tey non esclude la possibilità di far entrare nuovi partner che possano contribuire finanziariamente alla gestione del club.

Durante la sua permanenza a Milano, Manfredi, affiancato da Alessandro Messina, ha sottoposto a Tey una selezione di potenziali investitori. Alcuni sono nomi già conosciuti, con i quali Manfredi e Messina avevano avuto contatti in passato, altri invece sono nuovi soggetti che si sono fatti avanti di recente, attratti dalla prospettiva di contribuire al rilancio sportivo della Sampdoria. Tra ieri e oggi si sono tenuti anche alcuni incontri, ma al momento, non esiste alcuna trattativa concreta.

Per l’imprenditore di Singapore, la Sampdoria è solo uno dei tanti investimenti sparsi in vari settori — dal real estate al trading, fino al betting — distribuiti tra Australia, Asia, Europa e Sudamerica. Progetti che porta avanti sia da solo sia, in alcuni casi, con i soci Pang Sze Khai e Lee Kok Leong, i quali però da qualche tempo si sono tirati indietro dal progetto Sampdoria. Manfredi, dal canto suo, attivo nel mondo della finanza tra fondi e family office, ha anche la responsabilità di garantire un ritorno economico a chi ha investito tramite lui.

Tey, che attraverso la società lussemburghese Kickoff Ventures possiede il 58% di Gestio Structuring — la holding che controlla la Blucerchiati Spa — ha investito circa 105 milioni di euro nel club nell’arco di due stagioni. Una cifra fondamentale per evitare il fallimento, scongiurato nel giugno 2023 quando la Samp era a un passo dalla scomparsa, con rischio di perdita della matricola FIGC e conseguente obbligo di ripartire con un nuovo nome per almeno due anni.

Tuttavia, sul fronte sportivo, i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative. La promozione in Serie A non è arrivata, e anzi, al momento il club è tecnicamente retrocesso in Serie C. Una delusione che Tey non ha nascosto e ora il principale investitore è interessato anche alle evoluzioni sportive, in merito alla scelta di chi potrà provare a rilanciare la Samp sul campo, indipendentemente che sia Serie B o C, che potrebbe cambiare anche la volontà di potenziali nuovi investitori.