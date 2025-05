Caso Brescia, l’avvocato Lubrano: «Penalizzazione assai probabile: molto difficile l’allargamento della Serie B»

La penalizzazione di quattro punti per il Brescia è “assai probabile”. A sostenerlo è l’avvocato Enrico Lubrano, docente di Diritto dello Sport presso l’Università LUISS Guido Carli e consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma, che ha analizzato il caso alla luce della normativa sportiva vigente e dei precedenti recenti in una intervista al Secolo XIX.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 33, comma 4, lettera e del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps comporta l’applicazione di una sanzione sotto forma di penalizzazione in classifica. Lubrano evidenzia come esistano precedenti specifici e coerenti: “In casi analoghi, la penalizzazione è stata quantificata in due punti per ogni inadempimento. È quanto accaduto, ad esempio, nella stagione appena conclusa con Ternana e Cosenza. Le decisioni della Giustizia Federale sono state confermate sia dal Collegio di Garanzia dello Sport che dal TAR del Lazio. Pertanto, è realistico prevedere che il Brescia possa subire una penalizzazione di quattro punti, due per l’Irpef e due per l’Inps”.

La penalizzazione, precisa Lubrano, dovrebbe essere applicata alla classifica attuale. “Il Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che solo gli inadempimenti relativi a scadenze successive al 16 marzo comportano una sanzione da scontarsi nella stagione successiva. Di conseguenza, la sanzione al Brescia inciderebbe sulla classifica del campionato appena concluso”.

Un ulteriore elemento di rilievo riguarda l’efficacia immediata della decisione di primo grado. “La Lega di B potrebbe rideterminare la classifica sulla base della sola decisione del Tribunale Federale Nazionale, che potrebbe arrivare entro la fine di maggio. Questa decisione è immediatamente esecutiva: appena emanata, la sanzione si applicherebbe subito e la classifica verrebbe aggiornata, con ripercussioni sulle retrocessioni e sui playout. Il Brescia ne risulterebbe penalizzato, mentre squadre come la Sampdoria, terzultima al termine della stagione, potrebbero beneficiarne accedendo ai playout”.

Lubrano ritiene improbabile che i successivi gradi di giudizio possano ribaltare la decisione. “I precedenti di Ternana e Cosenza mostrano come la Giustizia Sportiva abbia ormai consolidato il principio dei due punti di penalizzazione per ogni inadempimento. È quindi poco probabile che un’eventuale decisione di primo grado venga sospesa o riformata in appello”.

Neppure un’eventuale buona fede del club lombardo sembra poter influire sull’esito. “Non credo che il fatto che il Brescia possa essere stato vittima di una truffa nell’acquisto di crediti di imposta possa rappresentare un elemento difensivo rilevante. Nella giustizia sportiva, le società rispondono direttamente dell’operato dei propri legali rappresentanti. Qualora il Brescia ottenga un risarcimento in sede penale, potrà agire nei confronti della società che ha venduto i crediti risultati inidonei, ma ciò non incide sulla sanzione sportiva”.

Infine, l’ipotesi di un ampliamento dell’organico della Serie B appare remota. “L’articolo 49 delle NOIF preclude espressamente tale possibilità. Un ampliamento potrebbe verificarsi solo in un caso molto improbabile: se la Lega dovesse riformulare la classifica in base alla decisione del Tribunale Federale e questa venisse poi ribaltata in appello. Solo allora si potrebbe essere obbligati a modificare l’organico per conformarsi a eventuali decisioni della giustizia sportiva sopravvenute”.