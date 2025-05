DAZN si prepara a vivere un finale di stagione imperdibile per la Serie A. La piattaforma di sport in streaming trasmetterà in esclusiva le due partite decisive per lo Scudetto che si giocheranno venerdì sera alle 20:45: Napoli-Cagliari e Como-Inter.

A Napoli, la telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Marco Parolo, Diletta Leotta e Ciro Ferrara inviati speciali a bordo campo. In aggiunta, anche gli inviati speciali Alessio De Giuseppe e, da Piazza Plebiscito, Barbara Cirillo.

A Como, il racconto della partita sarà invece affidato alla voce di Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini, gli approfondimenti dal campo di Marco Russo e gli inviati speciali Tommaso Turci e, da Piazza del Duomo di Milano, Federico Sala.

Dove vedere 38 giornata Serie A – Doppio prepartita dalle 19

La serata prenderà il via già dalle 19:00 con un inedito prepartita a doppia conduzione in diretta dai due stadi, direttamente dal campo: due telecronache, due canali dedicati che interagiranno tra loro per un racconto dinamico ed emozionante, senza il filtro di uno studio centrale. Nel post-partita, saranno Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni e Dario Marcolin a guidare, dallo studio, le analisi post-partita e il racconto dell’eventuale assegnazione e celebrazione dello scudetto con Giorgia Rossi in conduzione.

A completare il programma speciale, su un terzo canale, torna “Zona Serie A”, per seguire in tempo reale tutte le emozioni della serata. La telecronaca speciale di “Zona Serie A” pronta a entusiasmare ancora di più la volata Scudetto, sarà affidata a Ricky Buscaglia e Riccardo Mancini, che seguiranno rispettivamente Napoli-Cagliari e Como-Inter.

Per chiudere in bellezza la stagione, domenica sera alle 20:45 ci sarà Giorgia Rossi alla guida del prepartita su “Zona Serie A”, affiancata da Marco Parolo, Ciro Ferrara e Luca Toni, per raccontare in contemporanea il meglio di tutte le partite in programma.