Il Sole 24 Ore compie 160 anni e lancia la versione internazionale 

Il Festival dell’Economia di Trento quest’anno compie 20 anni. Insieme a questo anniversario il Festival sarà anche occasione per festeggiare i 160 anni dalla fondazione del Sole 24 Ore con: una serata che disvelerà i lettori protagonisti della campagna celebrativa Opinion Reader, una mostra che ripercorre la storia del giornale e del paese, l’anteprima live del nuovo podcast di Paolo Colombo dedicato ai 160 anni del quotidiano.

E proprio durante il Festival dell’Economia, appuntamento internazionale che raccoglie a Trento Premi Nobel, economisti e accademici provenienti da Europa, Stati Uniti, Cina e da tutto il mondo, il sito ilsole24ore.com sarà protagonista di una grande novità: il debutto della sua versione in lingua inglese.

In linea con il processo di internazionalizzazione del Gruppo, il sito in versione inglese è pensato per offrire un nuovo livello di servizio ad una audience sempre più globale, supportando utenti e imprese stranieri o italiani che operano in contesti internazionali. Sarà quindi possibile passare alla versione inglese e viceversa direttamente dalla home page, disponibile nelle due lingue, e a partire dai singoli articoli, sempre disponibili in versione tradotta, grazie anche all’ausilio dell’AI.