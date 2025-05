Torino, Cairo: «In estate verranno ceduti uno o due giocatori»

«Non parlo di mercato, dico solo che nella prossima sessione verranno ceduti uno o due giocatori: è normale che sia così, lo fanno anche l’Inter, l’Atalanta o il Bologna», così Urbano Cairo alla trasmissione “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1.

«Ciò che conta è avere uno scouting di livello – ha continuato Cairo che oggi compie 68 anni – e che rimpiazzi al meglio i giocatori che vengono venduti».

Infine Cairo ha parlato delle tante critiche ricevute soprattutto in questa stagione da parte dei tifosi del Torino: «Mi spiace molto perché io ci metto un sacco di passione. Succede, probabilmente perché abbiamo fatto campagna acquisti con due cessioni, di cui una che non è piaciuta e da li si è innescato il tutto. Però poi a gennaio abbiamo fatto un bel mercato, in particolare con un giovane come Casadei».