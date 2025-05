Genoa, si attende la sentenza sul ricorso di A-Cap: il club è ottimista

Nella giornata di ieri si è svolta l’udienza in sede civile presso il tribunale di Genova in merito all’aumento di capitale del 18 dicembre scorso per il Genoa, che ha portato Dan Sucu a diventare il nuovo patron del club. L’udienza verteva sul ricorso presentato da A-Cap, la società di assicurazioni attualmente in difficoltà economiche e al centro di svariate cause legali negli Stati Uniti, già creditrice nei confronti di 777 Partners.

Come riporta l’edizione genovese de La Repubblica, questa udienza era stata anticipata il 7 aprile scorso da un ricorso d’urgenza già rigettato dal tribunale di Genova che aveva definito «inammissibili e infondate» le richieste cautelari di A- Cap, presentate a sua volta il 15 gennaio. Il tribunale ad aprile aveva «pienamente accolto, con un provvedimento particolarmente articolato e motivato nel pronunciamento del giudice Daniele Bianchi, le tesi dei legali rossoblù ritenendo non sussistente, in termini tecnici, il fumus boni iuris in relazione a qualsiasi domanda e rivendicazione, anche di carattere risarcitorio, presentata da A-Cap».

Di fatto era stato spiegato che A-Cap non poteva impugnare la delibera dell’assemblea in quanto non era socio del Genoa e dunque il club rossoblù secondo quella prima sentenza non ha commesso alcuna irregolarità. Si attende ora il pronunciamento del giudice che dovrà tenere conto anche di quanto già espresso ad aprile con il rigetto del ricorso d’urgenza, anche per questo trapela ottimismo dall’ambiente genoano.