Juve: «L’accordo con Jeep in linea con le cifre discusse con altri sponsor» 

La Juventus ha ufficialmente trovato il suo nuovo sponsor di maglia, una doppia partnership con Jeep e Visit Detroit che ha fatto il proprio debutto sulla divisa da gioco dei bianconeri nell’ultima sfida di Serie A, contro l’Udinese. L’occasione è stata anche quella utile per svelare la nuova maglia in vista della stagione 2025/26.

A proposito degli accordi per il main sponsor – che porteranno nelle casse del club in media tra i 28 e i 30 milioni di euro a stagione a partire dal 2025/26 – la Juventus ha fornito alcune precisazioni sull’operazione. Ricordiamo che quella con Jeep è un’intesa con parti correlate, dal momento in cui il brand fa parte del gruppo Stellantis, di cui Exor – che controlla la Juventus – è primo azionista.

Per questo motivo, il Comitato Parti Correlate della Juventus ha condotto un’analisi sull’operazione, diretta ad approfondire l’interesse e la convenienza della stessa. «Il corrispettivo dell’Operazione – si legge in un documento consultato da Calcio e Finanza – è stato valutato alla luce sia delle informazioni pubbliche sia di quelle contenute in ricerche di mercato indipendenti nonché tenuto conto di analisi di benchmarking; in particolare, le condizioni sono state determinate avendo riguardo:

per quanto riguarda la sponsorizzazione della maglia della Prima Squadra Maschile: a un’analisi di benchmark rispetto ai valori dei contratti di front jersey sponsorship dei top club italiani estratti da GlobalData, che colloca l’Accordo di Sponsorizzazione nel top range per controvalore insieme a FC Internazionale Milano e AC Milan ; e a un’analisi di benchmark rispetto ai valori dei contratti di front jersey sponsorship dei top c/ub europei, che colloca l’Accordo di Sponsorizzazione appena al di sotto del medium range per controvalore, insieme al Borussia Dortmund e ai top club italiani poc’anzi citati;

per quanto riguarda la sponsorizzazione della maglia della Prima Squadra Femminile e dei diriti di c.d. “virtual cam carpet”, alle informazioni contenute nelle ricerche di mercato indipendenti più aggiornate, condotte da Nielsen Sport, società leader nella misurazione e analisi di dati e statistiche nel mondo dello sport, con soluzioni che comprendono la valutazione dei media multipiattaforma, gli approfondimenti sui fan e l’analisi digitale e sociale;

con riferimento agli altri diritti, al listino prezzi generalmente adottato dalla Società in operazioni con soggetti terzi » .

Sulla base delle risultanze di questa analisi comparativa, è emerso – sottolinea il club bianconero – che il valore base della sponsorizzazione per la maglia di Juventus (oltre ad ulteriori diritti di visibilità) di cui all’Accordo di Sponsorizzazione risulta in linea rispetto ai valori di mercato per operazioni similari.

Infine, «il corrispettivo dell’Accordo di Sponsorizzazione è in linea con le condizioni economiche discusse con altri potenziali sponsor e gli importi previsti negli accordi conclusi con i due partner sopra menzionati sono sostanzialmente nel range di quelli previsti dal Piano strategico per gli esercizi 2025/2026 e 2026/2027 con riferimento alla front jersey sponsorship».