Nove partite in contemporanea in Serie A: l'ultima volta quasi 15 anni fa

La Lega Serie A ha deciso: la penultima giornata di campionato vedrà scendere in campo 18 squadre su 20 nella serata di domenica 18 maggio, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.45. Una decisione volta a preservare la regolarità del campionato, con le formazioni in lotta per i medesimi obiettivi che giocheranno in contemporanea.

Solamente la sfida tra Genoa e Atalanta, vinta 3-2 dai bergamaschi in rimonta, si è giocata nella serata di sabato dal momento in cui i liguri sono già salvi e i bergamaschi hanno già conquistato la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Sarà dunque un turno che regalerà emozioni forti e che determinerà anche la programmazione dell’ultima giornata.

Serie A partite in contemporanea – L’ultima volta in un turno infrasettimanale

È da quasi 15 anni che la Serie A non manda in scena nove partite in contemporanea. L’ultima volta accadde il 10 novembre 2010, in occasione di un turno infrasettimanale: sono trascorsi ben ben 5.303 giorni da allora. Queste le sfide che si disputarono in quella giornata:

Mercoledì 10 novembre 2010, ore 20.45 – Chievo-Bari 0-0

Mercoledì 10 novembre 2010, ore 20.45 – Genoa-Bologna 1-0

Mercoledì 10 novembre 2010, ore 20.45 – Milan-Palermo 3-1

Mercoledì 10 novembre 2010, ore 20.45 – Roma-Fiorentina 3-2

Mercoledì 10 novembre 2010, ore 20.45 – Lecce-Inter 1-1

Mercoledì 10 novembre 2010, ore 20.45 – Cesena-Lazio 1-0

Mercoledì 10 novembre 2010, ore 20.45 – Cagliari-Napoli 0-1

Mercoledì 10 novembre 2010, ore 20.45 – Brescia-Juventus 1-1

Mercoledì 10 novembre 2010, ore 20.45 – Catania-Udinese 1-0

Giovedì 11 novembre 2010, ore 20.45 – Parma-Sampdoria 1-0

Per ritrovare invece l’ultima volta in cui si giocarono 10 partite in contemporanea, bisogna risalire al 9 maggio 2010. In quell’occasione, tutti i match del campionato si svolsero contemporaneamente. Si trattò anche in quell’occasione del penultimo turno di Serie A, con il campionato che si chiuse il fine settimana successivo.

Guardando all’evoluzione del numero massimo di partite in contemporanea per ognuna delle ultime stagioni dal 2010/11 in avanti, ecco come è cambiata la situazione in campionato: