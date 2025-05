Milan Futuro: fallimento e retrocessione in Serie D, ma il progetto proseguirà 

Come se già non bastasse una stagione da dimenticare per la prima squadra, nella serata di ieri si è consumato un altro dramma sportivo per il Milan: la retrocessione in Serie D della formazione Under 23. Un risultato maturato sul campo della SPAL, che grazie al successo per 2-0 nel playout di ritorno ha conquistato la salvezza e, di conseguenza, la permanenza in Serie C.

Nulla da fare, invece, per il Milan Futuro. Non sono bastati l’esonero di Daniele Bonera e l’ingresso di Massimo Oddo per evitare il disastro, per una squadra che negli atti decisivi della stagione – a causa di una programmazione errata – non ha potuto contare su elementi decisivi della rosa come Alex Jimenez e Francesco Camarda.

Milan Futuro Serie D – Un progetto da 15 milioni di euro

Brutto colpo per un progetto costato 12 milioni di euro, cifra cresciuta fino a 15 milioni di euro con il mercato di gennaio nel tentativo di trovare una disperata salvezza. Un’altra triste pagina di questa stagione per il club rossonero, che tuttavia – a un solo anno dalla nascita di Milan Futuro – secondo quanto appreso da Calcio e Finanza non avrebbe intenzione di rinunciare al progetto Under 23.

Il punto fondamentale del discorso è che il successo di Milan Futuro è determinato dalla crescita e dalla maturazione dei suoi calciatori per fornire i talenti del futuro. Il lavoro è stato portato avanti finora con l’obiettivo di colmare il divario tra settore giovanile e prima squadra, creando le opportunità per progredire nel percorso verso il professionismo, con ragazzi coinvolti negli allenamenti e altri utilizzati nelle varie competizioni.

Chiaramente la prima stagione sarà analizzata a fondo, per capire cosa abbia funzionato e quali errori siano stati commessi. Quello di Milan Futuro rimane in ogni caso un progetto che ha come obiettivo primario coltivare e sviluppare le generazioni di talenti rossoneri, risultati che la società si augura di vedere a lungo termine. In vista della prossima stagione, rosa e organizzazione dovranno essere inevitabilmente riviste per adeguarle al campionato di Serie D, che a meno di un improbabile ripescaggio sarà quello disputato nel 2025/26. Per Kirovski e non solo, ci sarà tanto lavoro da fare.