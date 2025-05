Inter, si accende la corsa al biglietto per la finale di Champions: tagliandi da 70 euro già esauriti

La corsa ai biglietti per la finale di Champions League tra PSG e Inter è ufficialmente iniziata e i tagliandi stanno andando a ruba. Da ieri, giovedì 15 maggio, sono infatti in distribuzione i primi codici che permettono ai tifosi nerazzurribdi acquistare l’ambitissimo biglietto per il match in programma sabato 31 maggio alle 21:00 a Monaco di Baviera.

Come prevedibile, la richiesta è stata altissima: oltre 80mila tifosi nerazzurri hanno provato ad assicurarsi un posto, ma i biglietti riservati all’Inter sono solo 18mila. Inevitabile, quindi, che in tanti resteranno a mani vuote.

Il Club ha scelto di premiare la fedeltà, dando priorità a chi è abbonato o iscritto all’Inter Club da più anni. Il codice ricevuto via e-mail sarà valido per l’acquisto di un singolo biglietto, strettamente personale e non cedibile. Sarà necessario utilizzare lo stesso indirizzo e-mail inserito in fase di richiesta codice per l’acquisto del biglietto e il successivo login alla UEFA Tickets mobile app. Gli acquisti su cui non ci sarà corrispondenza tra l’indirizzo e-mail utilizzato per la richiesta del codice e quello utilizzato per l’acquisto del biglietto verranno annullati.

I primi codici sono stati inviati oggi ai tifosi, che avranno tempo fino a venerdì 16 maggio alle 23:59 per usarli. Poi toccherà al gruppo successivo, con l’invio previsto per lunedì 19. Chi non riceverà nulla entro quella data, è invitato a controllare spesso la propria casella e-mail: se dovessero avanzare dei posti, il Club procederà con ulteriori invii.

Intanto, i biglietti da 70 euro, riservati alla categoria “Fans First”, sono già praticamente esauriti. Restano disponibili le altre fasce di prezzo: