Paolini nella storia del tennis italiano: quanto vale vincere gli Internazionali di Roma

Jasmine Paolini vince gli Internazionali di Roma ed entra di diritto nella storia del tennis italiano. La tennista classe 1996 riesce dove la sua compagna di doppio, Sara Errani, si è fermata e batte in finale la statunitense Coco Gauff in due set sul campo centrale che spingeva tutto, o quasi, per lei. Si tratta del suo secondo titolo 1000 dopo quello conquistato a Dubai l’anno scorso.

Una tennista italiana torna così a vincere il più prestigioso torneo di casa a 40 anni di distanza da Raffaella Reggi. Paolini, inoltre, sale al quarto posto del ranking WTA, suo miglior piazzamento di sempre. A seguire la sfida anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, uno dei primi a congratularsi con Paolini dopo la vittoria: «È una giornata indimenticabile, bravissima».

«Quando ero bambina venivo a vedere questo torneo, vincerlo un giorno non era nemmeno dei miei sogni – ha commentato a caldo Paolini –. Non mi sembra vero, è incredibile questo avere questo premio tra le mani, sono emozionatissima. Il pubblico è stato speciale. È un sogno essere qua. Grazie per il sostegno al Presidente Sergio Mattarella, siamo andati noi al Quirinale, stavolta siamo riusciti a portarlo al Foro Italico».

Un successo storico per Paolini che, come detto, le permette di salire fino al quarto posto del ranking WTA in vista del grande appuntamento di Parigi con il Roland Garros che l’ha vista arrivare in finale lo scorso anno. Ma quanto vale economicamente la vittoria degli Internazionali di Roma per la tennista di toscana?

Quanto vale vincere Internazionali Roma Paolini – Il montepremi per l’edizione 2025

Il montepremi 2025 per il torneo femminile è di 6,2 milioni di euro in totale, in netto aumento rispetto all’edizione del 2024 quando era di 4,9 milioni. Questa invece la divisione in base al turno raggiunto da ogni tennista:

Primo turno – 13.150 euro

Secondo turno – 21.215 euro

Terzo turno – 38.313 euro

Ottavi – 66.110 euro

Quarti – 124.700 euro

Semifinale – 240.380 euro

Finale – 456.735 euro

Campione – 877.390 euro

Quindi, Jasmine Paolini per la vittoria degli Internazionali di Roma ha guadagnato 877.390 euro. Cifra che sarà ritoccata verso l’alto grazie al raggiungimento della finale di doppio con Sara Errani. Le due tenniste sono a caccia del bis dopo il successo dello scorso anno sulla terra rossa del Foro Italico.