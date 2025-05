Stellantis sposta la produzione della Maserati da Mirafiori a Modena 

Stellantis concentra la produzione della Maserati a Modena, dove porterà entro la fine del 2025 la GranTurismo e la GranCabrio oggi prodotte a Mirafiori (poche unità). La maggior parte dei lavoratori dello stabilimento di Torino impegnati sulla linea della Maserati saranno spostati sulla produzione della nuova 500 ibrida.

Altri lavoratori di Mirafiori saranno impiegati in altre attività del comprensorio, dove proseguono la produzione meccanica del nuovo cambio Edct e dei cambi C514, e su quelle legate alla Circular Economy. A Mirafiori continueranno a essere realizzate le attività di lastratura e verniciatura di Maserati GranTurismo e Gran Cabrio.

«Torino e Modena – sottolinea l’azienda – rappresentano due punti di riferimento di eccellenza dell’impronta industriale del Paese e sono tra i pilastri del piano di Stellantis per l’Italia». I sindacati giudicano positiva la scelta per lo stabilimento modenese, ma sono preoccupati per Mirafiori.

«Le ricadute saranno positive per la fabbrica emiliana, la sportiva Maserati è difatti una vettura di nicchia capace di dare un contributo significativo alla officina di Modena, che occupa 180 persone, oggi pesantemente colpite dalla cassa integrazione. A Mirafiori però è urgente la necessità di produzioni di massa per poter saturare il plant» commentano Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri.

«Lo spostamento non risolve i problemi e segna la fine definitiva del progetto immaginifico del polo del lusso torinese», sottolinea la Fiom che chiede alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni di convocare le parti a Palazzo Chigi.

«Riportare la GranTurismo e la GranCabrio a Modena è una decisione orgogliosa e strategica che unisce il nostro patrimonio industriale con le capacità del futuro, per il quale è doveroso anche ringraziare i colleghi di Mirafiori per lo straordinario lavoro fatto nella prima fase di produzione negli ultimi anni» afferma Santo Ficili, responsabile di Maserati.