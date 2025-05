Socios, stagione record per i palloni all’asta: di Ndoye il gol più prezioso finora

Quando il celebre esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha raccolto il pallone scagliato in rete da Dan Ndoye alle spalle di Mike Maignan, né lui né il pubblico sapevano ancora che si trattasse del gol che avrebbe assegnato al Bologna la Coppa Italia 2024/25. Un trofeo che mancava da 51 anni nella bacheca dei felsinei, capaci di superare un Milan mai in partita e annichilito dall’organizzazione della squadra di Vincenzo Italiano.

Quel pallone, che è valso un trionfo al Bologna dopo oltre mezzo secolo, finirà ora sullo scaffale di qualche collezionista italiano o in giro per il mondo, al termine di un’asta senza esclusione di colpi. La finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, infatti, ha rappresentato il terzo episodio dell’iniziativa studiata da Socios.com e Lega Serie A per portare all’asta i palloni con cui vengono segnate le reti dell’ultimo atto della coppa nazionale.

L’ecosistema Socios e la blockchain dello sport Chiliz

Socios.com – che dal 2021 collabora con il massimo campionato italiano – è la piattaforma leader nel settore del fan engagement sportivo, nata per avvicinare i tifosi ai loro club del cuore grazie all’utilizzo di Fan Token: asset digitali che permettono di accedere a premi esclusivi, esperienze VIP e interazioni uniche con le squadre preferite. Oltre 70 organizzazioni sportive nel mondo hanno già scelto Socios.com per potenziare la relazione con la propria fanbase globale.

Alla base dell’ecosistema Socios si trova Chiliz, la blockchain dello sport e dell’intrattenimento, sviluppata per offrire strumenti innovativi e soluzioni decentralizzate che trasformano i tifosi da semplici spettatori a protagonisti attivi del mondo sportivo. I tifosi possono acquistare i Fan Token delle loro squadre del cuore utilizzando il token CHZ, la criptovaluta nativa dell’esperienza Chiliz. I Fan Token possono essere acquistati proprio attraverso socios.com.

Ogni squadra che collabora con Chiliz può personalizzare le esperienze che i suoi Fan Token offrono ai tifosi. I Fan Token possono anche garantire ai possessori di influenzare le decisioni prese dai club: si va dal design delle divise da gioco a slogan e canzoni celebrative. Un modo per gli appassionati di entrare a fare parte di alcune decisioni chiave all’interno di una stagione.

Prima di Chiliz, i tifosi potevano interagire con i loro beniamini solo guardando le partite allo stadio e in tv o acquistando il merchandising. Chiliz e i Fan Token ad esso associati offrono invece ai supporter una presenza attiva nella vita della loro squadra preferita e un’influenza unica sul processo decisionale del club.

Un nuovo modo per partecipare alle aste

La finale di Coppa Italia è stata quindi l’occasione per replicare un’iniziativa che ormai è diventata abitudine per gli appassionati che seguono i top match del calcio italiano. Dopo il gol messo a segno da Ndoye, su milioni di schermi in oltre 180 territori nel mondo è apparso un QR Code che ha permesso di accedere direttamente all’asta dedicata al pallone di quel gol.

Se in precedenza la partecipazione alle aste era riservata ai possessori dei Fan Token, ora la presenza del QR Code offre un respiro internazionale e amplia il pubblico pronto a mettere sul tavolo un’offerta.

Ogni pallone è unico, tracciato e autenticato tramite Chiliz, e integrato con tecnologia NFC. Questo permette ai vincitori dell’asta non solo di possedere un oggetto da collezione esclusivo, ma anche di rivivere il momento del gol in qualsiasi momento, semplicemente avvicinando lo smartphone al pallone. Per la serata dell’Olimpico è stata inoltre utilizzata una versione speciale e celebrativa del Puma Orbita, con una livrea dorata pensata per rendere ancora più iconico il gol segnato.

Il record storico di Ndoye e il boom della stagione 2024/25

Una rete che, per la sua importanza, ha già fatto segnare un record: quello insaccato da Ndoye sarà il pallone più costoso tra quelli mai messi all’asta da Socios nell’ambito della collaborazione con la Lega Serie A. Quando mancano ancora sei giorni al termine dell’asta, la valutazione ha giàsuperato il record realizzato dalla rete di Dusan Vlahovic nella finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus.

Non è chiaramente da escludere che anche questo record possa essere superato a stretto giro di posta. Questo perché la corsa Scudetto tra Napoli e Inter potrebbe regalare gol davvero pesanti in queste ultime due giornate di campionato. La risposta definitiva si avrà solamente al termine della stagione.

Di seguito, la top 5 dei palloni più cari finora tra quelli messi all’asta da Socios nella storia, con la stagione attuale che fa da padrona con tre palloni su cinque:

Dan Ndoye (Bologna) – Milan-Bologna, finale Coppa Italia 2024/25 Dusan Vlahovic (Juventus) – Atalanta-Juventus, finale Coppa Italia 2023/24 Luka Jovic (Milan) – Inter-Milan, semifinale Coppa Italia 2024/25 Marcus Thuram (Inter) – Milan-Inter, Serie A 2023/24 Tammy Abraham (Milan) – Inter-Milan, Supercoppa italiana 2025

Questi, invece, i palloni più costosi tra quelli venduti da Socios nella stagione in corso:

Dan Ndoye (Bologna) – Milan-Bologna, finale Coppa Italia Luka Jovic (Milan) – Inter-Milan, semifinale Coppa Italia Tammy Abraham (Milan) – Inter-Milan, Supercoppa italiana Scott McTominay (Napoli) – Napoli-Empoli, Serie A Romelu Lukaku (Napoli) – Napoli-Juventus, Serie A

Con quello del calciatore bolognese, sono 185 i palloni venduti nella stagione 2024/25, per un totale di 91 partite che hanno fatto parte del progetto, divise tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Oggetti da collezione che sono stati venduti principalmente ad appassionati italiani (106), ma non solo.

Si contano infatti diversi Paesi del mondo tra quelli da cui provengono i collezionisti che hanno messo le mani su alcuni gol importanti. Su tutti possiamo trovare persone da Stati Uniti (22) e Svizzera (15), ma anche da Regno Unito, Kuwait, Arabia Saudita, Canada e Argentina, solamente per citarne alcuni.

Lukaku il giocatore più prezioso, i gol del Napoli i più desiderati

Guardando tra le pieghe delle aste, secondo i dati consultati da Calcio e Finanza, è interessante notare come il Napoli non abbia guadagnato (almeno finora) la vetta della classifica in Serie A. Il club partenopeo è quello che ha fatto registrare i maggiori incassi dalla vendita dei palloni legati a gol realizzati dai suoi calciatori.

Gli azzurri dominano una classifica così composta:

Napoli (26 palloni) Milan (30 palloni) Inter (36 palloni) Juventus (19 palloni) Roma (22 palloni)

Il Napoli è primo anche per valore medio di ogni singolo pallone, seguito dal Milan e dalla Juventus.

Romelu Lukaku (Foto: Cesare Purini Insidefoto)Per quanto riguarda invece i singoli calciatori, anche in questo caso la formazione di Antonio Conte fa la voce grossa. I gol del belga Romelu Lukaku sono valsi complessivamente l’incasso maggiore guardando il singolo giocatore. Sul podio anche il centrocampista scozzese Scott McTominay.

Questa la graduatoria:

Romelu Lukaku (8 palloni) Scott McTominay (6 palloni) Luka Jocvic (3 palloni) Kenan Yıldız (6 palloni) Tijjani Reijnders (5 palloni)

Se consideriamo anche in questo caso la media di incasso per ogni pallone messo all’asta, il valore medio più alto di questa graduatoria appartiene a Luka Jovic. Pesano in particolar modo le due reti messe a segno contro l’Inter nella semifinale di ritorno della Coppa Italia.