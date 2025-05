Chi è Visit Detroit, il nuovo sponsor di maglia della Juventus insieme a Jeep

Chi è Visit Detroit? Dopo una stagione trascorsa senza sponsor di maglia (fatta eccezione per la collaborazione con Save The Children, il cui brand appare sulla divisa da gioco dalla fine di agosto) la Juventus ha chiuso un doppio accordo che porterà non uno, ma ben due marchi sulla propria maglia.

Uno dei due partner è Jeep, che aveva lasciato la Juventus al termine della stagione 2023/24 e che tornerebbe così sulla divisa bianconera. Il brand fa parte della galassia Stellantis, che vede come primo azionista proprio la holding Exor che controlla anche la Juventus, mentre l’altra sponsorizzazione arriverà da un marchio totalmente nuovo: Visit Detroit.

Chi è Visit Detroit – Missione e finanziatori

Visit Detroit è l’unica organizzazione che promuove la regione metropolitana di Detroit a livello regionale, nazionale e internazionale come destinazione per congressi, incontri d’affari e turismo. Ha come obiettivo quello di sostenere e servire il secondo settore economico più importante della zona e per farlo Visit Detroit collabora con la comunità imprenditoriale dell’area di Detroit e Windsor, con organizzazioni civiche e con gli uffici governativi locali delle contee di Wayne, Oakland e Macomb.

Non si tratta di un ente governativo, né di una fondazione benefica, Visit Detroit è un’organizzazione indipendente, senza scopo di lucro, che si occupa dello sviluppo economico e che riceve finanziamenti da diverse fonti, tra cui:

Un contributo del 2% (non una tassa) da tutti gli hotel e motel con 35 o più camere per ospiti temporanei situati nelle contee di Wayne, Oakland e Macomb;

da tutti gli hotel e motel con 35 o più camere per ospiti temporanei situati nelle contee di Wayne, Oakland e Macomb; Quote associative provenienti dalla comunità imprenditoriale, dal settore privato e da organizzazioni commerciali e di servizi.

La clientela a cui si rivolge Visit Detroit è composta da uomini d’affari e turisti con l’obiettivo di massimizzare l’impatto economico., promuovendo e vendendo le attività presenti nella regione metropolitana di Detroit. «In collaborazione con partner, stakeholder e clienti, il nostro scopo è sostenere il continuo miglioramento della regione come una destinazione turistica dinamica e memorabile», si legge sul sito ufficiale di Visit Detroit.

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, la cifra complessiva garantita dai due sponsor dovrebbe aggirarsi intorno ai 28/30 milioni di euro a stagione. In particolare, l’accordo legato a Visit Detroit è una sponsorizzazione innovativa soprattutto sul fronte dei bonus, visto che sono previste cifre variabili legate al core business del nuovo partner del club bianconero. Il brand Visit Detroit, come spiegato dalla stessa società, non potrà comparire nelle competizioni internazionali (visto che i regolamenti UEFA e FIFA non consentono il doppio sponsor di maglia), ma sarà presente solo nelle competizioni nazionali (quindi Serie A e Coppa Italia).